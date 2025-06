Política de trabalho

Os Sentidos do Trabalho: Ensaio Sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho; Ricardo Antunes; 312 páginas; Boitempo; R$ 79,00; disponível em versão digital.

"A ampliação do universo digital, por meio de tecnologias de informação e comunicação presentes cada vez mais na produção, encontramos novos componentes que merecem uma análise cuidadosa, de modo a captar qual é o papel que essas tecnologias vêm desempenhando nas formas de acumulação presentes no capitalismo contemporâneo ", escreve Antunes.

O livro analisa como o trabalho abstrato possibilitou, por meio de uma classe trabalhadora excluída do processo produtivo, o crescimento de uma sociedade descentralizada do ato laboral .

Na obra Os Sentidos do Trabalho: Ensaio Sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho, Ricardo Antunes sintetiza Os sentidos do trabalho, lançado originalmente em 1999 e considerado referência nos estudos de sociologia do trabalho . Nesta versão o livro ganha uma edição comemorativa de 25 anos, com novos textos e uma nova capa.

"O livro fornece referenciais críticos para compreender a transformação digital e as novas formas de produção e comercialização de dados no mundo. É uma leitura obrigatória para encontrar caminhos que promovam desenvolvimento com justiça social e soberania digital ", afirma um dos organizadores.

A Ensandecida Geração do Like; Felipe Daroit; 103 páginas; Artêra Editorial Artêra/Divulgação/JC

Em A Ensandecida Geração do Like, Felipe Daroit mostra que embora nunca tenha se produzido tanto na história das civilizações, a pós-modernidade também formou uma geração extremamente mimada, ansiosa e angustiada. Uma sociedade que absolutamente tudo que faz necessita de postagens em redes sociais para validação externa e carregada de futilidade.

Na geração ensandecida pelo like, a cada curtida o usuário recebe uma gota de dopamina que o incentiva a postar cada vez mais, dos grandes feitos até os pequenos e mais íntimos momentos, como num vício. O livro analisa criticamente desde a ascensão da inteligência artificial até a dependência excessiva de smartphones, abordando as consequências psicológicas, como a ansiedade, a depressão e a insatisfação pessoal gerada pela cultura do like.

O autor também destaca os riscos reais que as redes sociais apresentam à autoestima e à saúde mental. "É preciso urgentemente parar de depender da validação externa para a autoestima e buscar uma vida mais autêntica, além das telas, e se reconectar com experiências reais, com o que realmente importa, sem a obsessão por aprovação digital", afirma o autor. Uma escrita crítica, com reflexões filosóficas e humor, elaborada de forma leve, mas profunda, assim como a geração ensandecida pelo like.

A Ensandecida Geração do Like; Felipe Daroit;103 páginas; Artêra Editorial; R$ 38,00; disponível em versão digital.