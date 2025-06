Unique Rubber faz 50 anos e reforça compromisso ambiental

Esse ano a Unique Rubber celebrou meio século de atuação como referência nacional e internacional no setor de borracha e recapagem de pneus. Fundada em 1975, no Rio Grande do Sul, a empresa familiar consolidou-se como uma das líderes no fornecimento de soluções para veículos de carga e transporte urbano, aliando tecnologia, eficiência e compromisso socioambiental.



Atualmente, a Unique produz e comercializa mais de 2 milhões de pneus recapados por ano — volume que reduz o consumo de cerca de 114 milhões de litros de petróleo anualmente e diminui em até 60% a emissão de CO2 por pneu reformado. Além disso, a recapagem amplia a vida útil dos pneus, evita o descarte prematuro e reduz a demanda por matérias-primas virgens.



Com unidades fabris em São Leopoldo (RS) e Linhares (ES), a empresa emprega mais de 550 colaboradores e mantém investimentos constantes em inovação, infraestrutura e projetos sociais, com destaque para ações voltadas à educação e ao desenvolvimento das comunidades locais.

Empresas & Negócios - Qual foi o maior desafio enfrentado pela Unique Rubber ao longo dessas cinco décadas de atuação no setor de recapagem?

Jandrei Goldschmidt - Em cinco décadas, a Unique Rubber superou o desafio de manter a alta qualidade em bandas para recapagem, liderando inovações e garantindo segurança e rendimento quilométrico. Com o parque fabril mais moderno da América Latina, a empresa investiu em tecnologias como prensas conjugadas e robótica, otimizando a produção e aprimorando produtos.

E&N - Como a empresa mede e comprova os benefícios ambientais dos pneus recapados, especialmente em relação à economia de petróleo e redução de emissões de CO2?

Goldschmidt - A Unique Rubber destaca-se no segmento de recapagem de pneus por seu significativo impacto ambiental e econômico. A produção de uma banda de recapagem consome 29 litros de petróleo, contra 79 litros de um pneu novo. A ABR estima que 5,5 bilhões de litros de petróleo e 15,4 bilhões de m³ de CO2 foram poupados no Brasil nos últimos dez anos, em grande parte devido aos pneus comerciais. Com duas unidades fabris (São Leopoldo/RS e Linhares/ES) e mais de 550 colaboradores, a Unique Rubber produz anualmente o equivalente a 2 milhões de pneus recapados. Isso representa uma economia de 114 milhões de litros de petróleo e uma redução de até 60% na emissão de CO2 por pneu reformado.

E&N - Com a expansão das unidades e aumento da capacidade produtiva, como a Unique equilibra o crescimento econômico com a preservação ambiental?

Goldschmidt - Na Unique Rubber, o crescimento econômico e a preservação ambiental caminham juntos. Nossa atuação é guiada por um Programa de Gestão Ambiental, que foca no uso racional de recursos e no gerenciamento da cadeia produtiva.

Investimos em tecnologias limpas para reduzir resíduos (sólidos, líquidos e emissões) e aprimorar a eficiência energética, minimizando o impacto ambiental. Nosso Manual de Conduta reforça esse compromisso, garantindo a gestão responsável.

E&N - Quais inovações tecnológicas mais recentes foram incorporadas às linhas de produção e como elas contribuem para maior eficiência e sustentabilidade?

Goldschmidt - A Unique Rubber celebra 50 anos de inovação e crescimento sustentável, consolidando-se como líder em borracha e bandas de recapagem. Para os Co-CEOs Lucas e Francisco Möller, a empresa é feita de pessoas — colaboradores, parceiros e clientes — que impulsionam cada conquista. Com foco em qualidade, valor para o cliente e responsabilidade socioambiental e otimização de processos, a Unique Rubber investiu em inovações como prensas conjugadas e robótica, otimizando a produção e reforçando sua pegada sustentável.

E&N - De que forma a recapagem de pneus contribui para a economia circular e quais são os principais impactos para o setor de transporte?

Goldschmidt - Na Unique Rubber, a recapagem é vista como um pilar da economia circular, gerando grandes benefícios ambientais e econômicos. No Brasil, anualmente, a recapagem de pneus de carga evita o descarte de mais de 8,5 milhões de pneus, já que um único pneu pode ter sua vida útil duplicada ou triplicada. Isso se traduz em uma economia significativa para transportadores: o custo de uma recapagem é de 50% a 60% menor que o de um pneu novo, representando um ganho financeiro substancial para frotistas e autônomos.

E&N - Como se dá a seleção e gestão dos projetos sociais apoiados pela Unique? Há indicadores para medir o impacto dessas ações nas comunidades?

Goldschmidt - A Unique Rubber reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. Além da inovação em produtos, a empresa investe no futuro e apoia as comunidades onde atua, principalmente através da educação.

Entre 2021 e 2024, a Unique Rubber doou mais de R$2,6 milhões para iniciativas sociais, focando na região do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre, onde sua sede está localizada.

E&N - Quais são os critérios da empresa para escolha de matérias-primas, considerando a redução de impactos ambientais e uso de insumos renováveis?

Goldschmidt - A Unique Rubber prioriza a sustentabilidade na escolha de suas matérias-primas, utilizando componentes como sílica e resinas que reduzem o consumo de recursos naturais e as emissões. A empresa também busca a eficiência energética em todo o processo de produção das bandas de recapagem.

Essa preocupação se estende aos seus mais de 90 concessionários da Rede Tipler, que utilizam equipamentos e tecnologias que economizam recursos e reduzem emissões, criando uma cadeia completa de responsabilidade ambiental.

A recapagem em si gera 80% menos emissões de CO₂ em comparação com a fabricação de um pneu novo.

E&N - Como a empresa se prepara para as exigências ambientais futuras, especialmente diante de acordos climáticos e metas de descarbonização?

Goldschmidt - A Unique Rubber está ativamente se preparando para as futuras exigências ambientais e metas de descarbonização, com um compromisso contínuo em eficiência energética. A empresa otimiza seus processos produtivos para reduzir o consumo de energia.

Monitoramos e controlamos rigorosamente nossas emissões, tratamento de efluentes e gestão de resíduos, com auditorias ambientais periódicas e registros transparentes. Além disso, promovemos treinamentos e programas de conscientização ambiental para todos os colaboradores.



E&N - Quais valores norteiam a liderança da Unique Rubber e como eles são incorporados no dia a dia da gestão, especialmente em decisões estratégicas?

Goldschmidt - Na Unique Rubber, somos guiados por um propósito claro: reduzir o uso de recursos naturais e o custo do transporte, construindo um futuro melhor. Essa missão nos move e nossos valores são a base de nossa cultura, presentes em cada decisão estratégica e em nosso dia a dia. Acreditamos em fazer o certo, agindo sempre com ética e segurança em todas as nossas atividades.