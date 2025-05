Com uma linguagem acessível e rigor analítico, a obra destaca como as tecnologias de informação e a mobilização social são capazes de criar novos espaços de produção e distribuição de riqueza, impulsionando formas econômicas mais democráticas e sustentáveis. "Outra economia é possível" convida leitores e pesquisadores a repensarem as relações entre economia, cultura e poder, oferecendo pistas valiosas para quem busca compreender e atuar em um mundo em transição.

O livro reúne estudos de casos concretos de movimentos sociais, práticas econômicas alternativas e experiências de resistência que emergem em diversas partes do mundo, como cooperativas, moedas sociais, economia solidária e iniciativas de consumo responsável. Castells argumenta que essas práticas não são marginais, mas expressam uma transformação cultural que desafia os fundamentos do capitalismo financeiro, propondo uma economia mais orientada para o bem comum.

Uma obra que propõe reflexões profundas sobre as alternativas ao modelo econômico dominante, especialmente após a crise financeira global de 2008. O autor, um dos principais sociólogos contemporâneos, analisa como a cultura, a comunicação e as redes sociais desempenham um papel central na construção de novas formas de organização econômica, baseadas na colaboração, sustentabilidade e justiça social.

"Economia compartilhada: o fim do emprego e a ascensão do capitalismo de multidão"; Arun Sundararajan; Editora Senac São Paulo; 304 páginas; R$ 79,00; Disponível em versão digital Divulgação

Leitura indispensável para quem busca entender as dinâmicas contemporâneas do mercado de trabalho, da tecnologia e das relações sociais provocadas pelo avanço das plataformas digitais e modelos colaborativos de consumo e produção. O autor Arun Sundararajan, professor e pesquisador da Universidade de Nova York, investiga como empresas como Uber, Airbnb e outras plataformas disruptivas estão redefinindo conceitos tradicionais de trabalho, propriedade e valor.

Sundararajan apresenta a ideia de que estamos vivendo uma transição do capitalismo corporativo para um "capitalismo de multidão", onde indivíduos, conectados em redes digitais, passam a desempenhar papéis centrais na oferta de bens e serviços. Essa mudança, segundo ele, não significa o fim do capitalismo, mas a sua reconfiguração, com impactos profundos nas relações de trabalho, regulamentação e proteção social.

O livro analisa tanto as promessas quanto os riscos da economia compartilhada: de um lado, a possibilidade de maior autonomia, inovação e eficiência; de outro, a precarização do trabalho, a erosão de direitos e a necessidade urgente de novas políticas públicas. Com uma abordagem equilibrada e fundamentada em pesquisas de campo, Sundararajan oferece uma leitura crítica sobre os desafios regulatórios e éticos impostos por esse novo modelo econômico.

