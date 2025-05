Economia ambiental

Após explorar as relações entre o Antropoceno e as ciências da Terra e das Humanidades, o professor José Eli da Veiga, sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, aprofunda agora, em seu novo livro, as conexões entre essa nova época geológica e a economia. No livro O Antropoceno e a Economia, o autor examina como o domínio humano sobre a biosfera desafia os fundamentos do crescimento econômico tradicional e propõe caminhos mais sustentáveis e responsáveis para o futuro.

Partindo das reflexões de pioneiros como Kenneth Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen e Herman Daly, o livro percorre o histórico dos limites do crescimento desde os anos 1950 até os marcos institucionais como os relatórios Limits to Growth (1972) e Our Common Future (1987).

Com base nesse legado, Veiga conduz o leitor por um debate que vai do decrescimento ao otimismo tecnológico, propondo uma abordagem realista.

A obra defende a necessidade urgente de incluir os fatores ambientais no ensino e na prática da Economia, revisitando conceitos fundamentais como entropia e economia verde. Veiga oferece uma contribuição decisiva para quem busca compreender os dilemas da crise ecológica global e as possibilidades de um futuro com mais liberdade, equidade e qualidade de vida.

O Antropoceno e o pensamento econômico; José Eli da Veiga; 224 páginas; Editora 34; R$ 65,00; disponível em versão digital.