Setor de máquinas-ferramenta projeta avanço com foco em inovação e produtividade

O mercado interno faturou R$ 18,1 bilhões em março e alta de 12,9% em relação ao mesmo mês de 2024, a indústria de máquinas e equipamentos aposta na inovação tecnológica como vetor para acelerar produtividade e ampliar participação no mercado internacional.



A avaliação foi feita por representantes do setor durante a abertura da Expomafe 2025, nesta segunda-feira (6), no São Paulo Expo. Organizada pela Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), a feira reúne mais de 1.100 marcas em 80 mil m², crescimento de 25% ante a última edição.



“As máquinas-ferramenta são a base da transformação industrial e fundamentais para ganhos de eficiência em toda a cadeia produtiva”, afirmou Gino Paulucci Junior, presidente do conselho da Abimaq.

As exportações do setor superaram US$1 bilhão em março, após dois meses de retração. O BNDES anunciou novas linhas de crédito para 2025, com recursos do Fundo Clima e do programa Mais Inovação. Segundo o banco, R$150 bilhões foram destinados em 2024 a micro, pequenas e médias empresas, com geração de 2,6 milhões de empregos.