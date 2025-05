A obra "Imersão nas IFRS de Sustentabilidade" auxilia as empresas a navegarem com segurança em um cenário de adoção de novas normas internacionais de sustentabilidade. Com a nova regulamentação, empresas de capital aberto no Brasil serão obrigadas, a partir de 2026, a divulgar informações sobre sustentabilidade em seus relatórios financeiros com base nos padrões IFRS.

A norma IFRS S1 determina que as empresas comuniquem os riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade. Enquanto isso, a IFRS S2, que deve ser aplicada juntamente com a outra norma, estabelece a divulgação específica sobre o clima. O livro está dividido em cinco capítulos: A adoção das normas mundiais de sustentabilidade: princípio das finanças sustentáveis; Itens essenciais para compreensão das normas de sustentabilidade internacional; O relatório de informações financeiras de sustentabilidade; IFRS S1: a estrutura conceitual das normas de sustentabilidade e IFRS S2.

Os autores participaram ativamente de todas as discussões mais relevantes no âmbito das normas financeiras e de contabilidade desde a adoção do padrão IFRS pelo Brasil, em 2007. Furtado é coordenador do MBA em Relatórios Financeiros de Sustentabilidade da Trevisan Escola de Negócios, além de presidente da Comissão de Créditos de Carbono da ABCarb. Fernandes é doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC-SP.

Imersão nas IFRS de Sustentabilidade: IFRS S1 e S2; Alexandre Furtado e Edison Fernandes; Trevisan Editora; 118 páginas; R$45,00; Disponível também em versão digital.