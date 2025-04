Finanças públicas

No livro O pacto da pobreza: "o pacto federativo e a manutenção da desigualdade", o economista Ruy Paulo analisa como a estrutura do federalismo brasileiro , ao invés de corrigir desigualdades regionais, contribui para mantê-las e aprofundá-las. O autor busca entender porque que algumas regiões do Brasil continuam pobres e outras em pleno crescimento.

História econômica

Em História do Pensamento Econômico: A Evolução das Teorias Econômicas, da Antiguidade à Era Digital, Willian Tedesco oferece uma análise da evolução das ideias econômicas, desde as civilizações antigas até as correntes contemporâneas, que convivem com os mistérios e desafios da inteligência artificial e das mudanças climáticas. A obra explora como diferentes sociedades compreenderam e organizaram suas atividades econômicas, destacando as contribuições de pensadores clássicos e modernos.

O texto examina as práticas econômicas de civilizações como a Suméria e a Babilônia, que desenvolveram sistemas monetários primitivos, e discute as ideias de filósofos gregos como Platão e Aristóteles sobre propriedade e comércio.

Avançando no tempo, aborda o pensamento econômico medieval, influenciado por teólogos como Tomás de Aquino, e segue até as teorias dos economistas clássicos e neoclássicos, como Adam Smith, Karl Marx e John Maynard Keynes.

Com uma linguagem acessível e foco didático, o livro é indicado para interessados em compreender as origens e transformações do pensamento econômico ao longo da história. Além de trazer analises, conceitos, discussões e perspectivas sobre o capitalismo da atualidade.

História do Pensamento Econômico: A Evolução das Teorias Econômicas, da Antiguidade à Era Digital; Willian Tedesco; Publicação Independente; 438 páginas; R$ 150,36; disponível em versão digital.