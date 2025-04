Economia global

Em "O Grande Recuo: A Virada Autoritária do Neoliberalismo", o sociólogo e pesquisador Paolo Gerbaudo analisa as transformações recentes no cenário político e econômico global, lançando luz sobre o enfraquecimento das democracias liberais e o avanço de modelos autoritários em diversos países. A partir da crise de 2008 e dos impactos da pandemia de Covid-19, o autor argumenta que estamos diante de um "recuo" do modelo neoliberal clássico, que antes exaltava o livre mercado, a austeridade e o Estado mínimo, para um novo tipo de governança centralizadora, marcada por nacionalismos econômicos, controle social e aumento da intervenção estatal — não para proteger os mais vulneráveis, mas para garantir a estabilidade do próprio sistema.

Gerbaudo apresenta uma leitura crítica e provocadora sobre como esses processos influenciam a economia ao apontar as contradições desse novo arranjo — em que governos voltam a intervir, mas sem romper com a lógica do lucro —, ele oferece reflexões valiosas para quem deseja entender os desafios e as oportunidades emergentes em um mundo em transição.

Ideal para leitores e profissionais interessados em compreender as forças políticas por trás das mudanças econômicas atuais, O Grande Recuo é uma obra instigante e necessária para pensar o futuro da inovação com responsabilidade social e consciência crítica.

"O grande recuo: A política pós-populismo e pós-pandemia"; Paolo Gerbaudo; Editora Todavia; 400 páginas; R$ 117,90; Disponível em versão digital.