Com lançamento marcado para 30 de abril, o livro "A solução do inovador" explica como as empresas podem se tornar disruptoras em um ambiente de negócios hiperacelerado como o de hoje em dia.

Os autores da obra, Clayton Christensen e Michael Raynor, dão conselhos sobre as decisões de negócios essenciais para alcançar um crescimento verdadeiramente disruptivo. Além disso, propõem diretrizes para o desenvolvimento de seu próprio motor de crescimento disruptivo.

Com base em pesquisas profundas e teorias experimentadas em empresas de vários setores, o livro oferece estruturas inovadoras para ajudar a criar as condições certas, no momento certo, para que uma disrupção tenha sucesso. É uma leitura essencial para empreendedores e construtores de negócios em todo o mundo.

Clayton Christensen é autor de doze livros, incluindo cinco best-sellers do New York Times, e de mais de cem artigos sobre inovação disruptiva em negócios, saúde e educação.

Diretor administrativo da consultoria Deloitte, Michael Raynor escreveu os livros "O Paradoxo da Estratégia", "O Manifesto do Inovador" e "As Três Regras" (este último em parceria com Mumtaz Ahmed). Ele fez doutorado na Harvard Business School, tem MBA pela Ivey Business School e diploma de filosofia pela Harvard University.

A solução do inovador: criando e mantendo um crescimento bem-sucedido; Clayton Christensen e Michael Raynor; Alta Books; 317 páginas; R$82,90; Disponível a partir de 30 de abril.