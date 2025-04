Usaflex celebra os 27 anos de história

A gaúcha Usaflex celebra, hoje, 27 anos de história e, para marcar esta data especial, promoveu um evento exclusivo para seus colaboradores, reforçando a valorização de quem contribui diariamente para o sucesso da marca.



Com o tema “O conforto começa aqui”, a celebração contou com um almoço especial na unidade Matriz e a revitalização do Espaço do Conforto, equipado com puffs, totem de acesso à internet, biblioteca, tomada para carregar celulares e Wi-Fi, garantindo mais comodidade ao time. Massagistas também ficaram disponíveis durante o intervalo para proporcionar momentos de relaxamento.

No dia do aniversário, empresa gaúcha presenteou os colaboradores Usaflex/Divulgação/JC

Além disso, como forma de agradecimento e reconhecimento, todos os colaboradores da matriz receberam um presente especial. As demais unidades da Usaflex também terão suas comemorações, a serem realizadas na data de inauguração de cada filial, assegurando que todos os times celebrem esse marco importante.



Referência no mercado calçadista, a Usaflex segue em expansão e com planos ambiciosos para o futuro. Com 340 franquias espalhadas pelo Brasil, a marca pretende alcançar 375 unidades até o fim do ano, além de inaugurar sua quinta loja Premium ainda em 2025. Esse crescimento reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença no varejo, mantendo o foco em inovação e conforto.

E para o CEO, Sergio Bocayuva, a longevidade da Usaflex está diretamente ligada à sua capacidade de evolução. “Nosso objetivo sempre foi antecipar tendências e atender às expectativas das consumidoras. Seguimos investindo em inovação e tecnologia visando a expansão e presença da marca no mercado”, afirma Bocayuva.

Para Bocayuva, a longevidade da Usaflex está diretamente ligada à sua capacidade de evolução USAFLEX/DIVULGAÇÃO/JC



Fundada em 1998, na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul, a Usaflex é pioneira e líder na fabricação de calçados e bolsas de couro que priorizam a inovação, estilo e conforto para mulheres. Com produção de até 25 mil pares de calçados por dia, a marca se destaca por agregar tecnologia em mais de 50 diferentes linhas de produtos, que podem ser adquiridos pela loja virtual, multimarcas ou em uma das mais de 340 franquias espalhadas por todo território nacional.