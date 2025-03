As autoras da obra, Flavia Perez e Maristela Gorayb, oferecem um passo a passo detalhado para enfrentar as mudanças de maneira consistente e empolgante. Na avaliação delas, entender o fechamento de ciclos e planejar o futuro são atitudes essenciais para uma transição bem-sucedida em um mundo corporativo dinâmico.

Com lançamento marcado para 25 de abril, o livro "A primeira segunda-feira após sua carreira executiva" aprofunda o debate sobre a transição para o pós-carreira , ajudando profissionais a se prepararem para essa nova fase da vida com segurança, planejamento e propósito.

Ivan Martinho é professor de pós-graduação nos cursos de marketing esportivo da ESPM e da CBF Academy, e escreve sobre negócios do esporte para a revista Exame e para a plataforma Máquina do Esporte. Há 5 anos ocupa a posição de presidente da WSL (World Surf League) para a América Latina.

Com uma abordagem prática e reflexiva, o autor percorre a história e evolução dos patrocínios, analisa as motivações das marcas e explora como temas contemporâneos, como sustentabilidade, inclusão e transformação digital, estão moldando o mercado. O livro é um mergulho nas estratégias que transformam o patrocínio em uma ferramenta essencial no marketing esportivo, cultural e de entretenimento .

O livro "O Trader sem Medo" mostra para o leitor que a chave para a lucratividade está no domínio de suas emoções, e não apenas em estratégias complexas. Nesta obra, o autor, José Coutinho, conduz o leitor através de uma jornada de autoconhecimento e transformação.

Coutinho ensina como identificar as raízes do medo e da ansiedade, transformando-as em insights valiosos para tomar decisões mais racionais e estratégicas. Outro conteúdo presente no livro são as técnicas de mindfulness, meditação e reestruturação cognitiva para fortalecer sua resiliência emocional e manter a calma em momentos de pressão.

Quando concluir a leitura de "O Trader sem Medo", o leitor conseguirá identificar seus gatilhos emocionais e padrões de pensamento negativo, assim como gerenciar o estresse e a pressão com técnicas de respiração e relaxamento. Também poderá restruturar suas crenças limitantes e adotar uma mentalidade de crescimento, além de estabelecer metas realistas e alcançáveis e construir uma rede de suporte com outros traders.

José Coutinho é empresário, escritor, trader e mentor focado em transformar vidas através do mercado financeiro. Sua jornada no trading começou em 2020, em meio à turbulência da pandemia, um período desafiador que o impulsionou a buscar novas formas de prosperar.

O trader sem medo: como eliminar o medo que bloqueia sua consistência no trading; José Coutinho; 141 páginas; R$64,75; Disponível em versão digital.