Economia Política

No livro Tecnofeudalismo: O que matou o capitalismo, o autor Yanis Varoufakis propõe uma nova teoria sobre o sistema econômico global. Segundo o autor, as dinâmicas tradicionais do capitalismo não governam mais a economia. Com isso, o sistema que rege o capital do mundo desde o século XV foi destituído por uma nova teoria econômica regida pelas mudanças tecnológicas: o tecnofeudalismo. O mais curioso é que, na teoria do autor, o que destituiu o capitalismo foi o próprio capital e a evolução das tecnologias, que foram intensificadas nas últimas duas décadas. Segundo Varoufakis, "como um vírus, destruíram seu hospedeiro". Para o autor, os dois pilares que sustentavam o capitalismo foram substituídos: os mercados deram lugar às plataformas digitais, que são verdadeiros feudos das grandes tecnologias, e o lucro foi substituído pela pura extração de rendas. Varoufakis sustenta que o tecnofeudalismo é o novo poder que está revolucionando a nossa vida e o mundo, sendo a maior ameaça para o indivíduo liberal, aos esforços para evitar a catástrofe climática e à democracia. Explica como ela escraviza nossa mente, reescreve as regras do poder global e, por fim, o que precisamos para derrubá-la. Tecnofeudalismo: O que matou o capitalismo; Yanis Varoufakis; Crítica; 304 páginas; R$ 74,90; disponível em versão digital.

Políticas Econômicas

Crescimento da inflação /Editora Unesp / Divulgação / JC

Em Crescimento e Inflação: A Economia Brasileira em Perspectiva, Paul Singer apresenta uma análise da economia brasileira, examinando a relação entre desenvolvimento econômico e inflação ao longo da história do País. O autor investiga as causas da inflação crônica que marcou a economia brasileira em grande parte do século XX e discute os desafios do crescimento sustentável em um cenário de desigualdade social. Singer argumenta que a inflação no Brasil não pode ser compreendida apenas como uma moeda monetária, mas sim como resultado de fatores estruturais, incluindo a concentração de renda, a formação de preços no setor industrial e a dinâmica do mercado de trabalho. O autor critica a abordagem ortodoxa, que prioriza o combate à inflação em detrimento do crescimento econômico e da inclusão social. Para ele, um modelo de desenvolvimento equilibrado deve considerar não apenas a estabilidade de preços, mas também a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida da população. Com uma linguagem acessível sem perder o rigor analítico, o livro se torna uma leitura essencial para quem deseja compreender a complexidade da economia brasileira e os desafios de conciliar o crescimento econômico com a justiça social. Crescimento e inflação: A economia brasileira em perspectiva; Paul Singer; Editora Unesp; 272 páginas; R$ 60,00.

Contabilidade

A sabedoria de Charlie Munger /Editora Sextante / Divulgação / JC