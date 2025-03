Por meio da leitura desta obra, será possível compreender a importância do propósito, da criatividade e da emoção na criação de eventos mágicos, além de desenvolver estratégias para criar uma identidade e envolver o público nos eventos, aumentando o impacto da sua marca no mercado .

Engajamento

Autor do livro "A caminho do topo", Fabiano Zanzin é referência em gestão de desempenho e cultura organizacional. Suas consultorias geraram mais de R$5 bilhões em resultados para clientes , e ele já formou mais de 22 mil líderes.

Através desta obra, o leitor conseguirá adotar um estilo de liderança que provoca o crescimento e a contribuição significativa de cada membro de sua equipe . Também construirá uma cultura de engajamento, motivando seu time a colaborar com propósito e alinhamento aos objetivos da organização. Além disso, poderá incentivar a autonomia e a produtividade , ao criar um ambiente em que as equipes se sintam empoderadas para tomar decisões e inovar.

De acordo com Zanzin, este livro é imprescindível para o líder que pretende deixar de lado o papel de supervisor e tornar-se um influenciador , capaz de criar uma equipe verdadeiramente autônoma e comprometida com o sucesso da organização.

Liderança

Com uma proposta direta e sem rodeios, o livro "Vai encarar?" é um guia prático para liderar com propósito, autenticidade e coragem no cenário atual. Ao longo dos 12 capítulos, Andréa Krug oferece uma abordagem realista sobre o que significa liderar nos dias de hoje. A autora aprofunda uma análise sobre a posição de gestor, destacando que liderar é uma das transições mais árduas na carreira, exigindo preparo e desenvolvimento contínuos.

"Vai encarar?" apresenta provocações, questionários, estudos de caso e ferramentas práticas que guiam os leitores pelas etapas do ciclo de vida do colaborador, como administração do dia a dia, delegação de tarefas e realização de feedbacks desafiadores. Andréa ensina ainda como demitir corretamente quando necessário, sempre focando no impacto positivo e na transformação de pessoas.

Andréa Krug é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-graduada em Recursos Humanos pelo IAG Master da PUC/RJ e com MBA em Administração pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Coppead). Sua experiência de 35 anos engloba a condução de diversos processos de change management, startup de operações, bem como processo de Mergers & Acquisitions (M&A).

Vai encarar? O guia definitivo da sobrevivência na liderança: as habilidades para se tornar um líder inspirador; Andréa Krug; Literare Books International 256 páginas; R$74,90; Disponível em versão digital.