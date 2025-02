Maple Bear investe R$ 30 milhões para expandir no RS

Educação bilíngue em expansão: A Maple Bear, maior rede de escolas bilíngues do mundo, segue expandindo sua atuação no Brasil e tem grandes planos para 2025. Entre as 16 novas unidades que serão inauguradas no País, o Rio Grande do Sul receberá escolas em Bento Gonçalves e Gramado. Com uma metodologia baseada no modelo educacional canadense, a rede vai além do ensino de uma segunda língua, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. O objetivo é estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas desde os primeiros anos escolares, preparando os estudantes para os desafios de um mundo globalizado. "Acreditamos que a educação vai muito além da sala de aula. Nossa missão é formar cidadãos críticos, criativos e preparados para um futuro globalizado", destaca André Quintela, CEO da Maple Bear.





Empresas & Negócios - Quais são os principais fatores que impulsionaram a decisão da Maple Bear de expandir sua presença no Rio Grande do Sul?

André Quintela - A decisão da Maple Bear de expandir sua presença no Estado está relacionada a uma combinação de fatores estratégicos e de mercado. Identificamos um grande potencial de crescimento na região, tanto pelo desempenho econômico e PIB local, quanto pela oportunidade de oferecer uma educação de alto nível. Ao priorizar o ensino bilíngue, o Estado capacita sua população para atuar de forma significativa nesse cenário econômico em constante transformação. O desenvolvimento econômico local cria um ambiente favorável para a expansão de uma rede como a Maple Bear.

E&N - Com 19 unidades já em funcionamento no Estado, quais são os diferenciais que a rede pretende destacar para atrair novos alunos nas quatro novas unidades planejadas?

Quintela - A Maple Bear se diferencia por ser uma rede global que inspira confiança e credibilidade, aliada a uma metodologia bilíngue canadense única e com resultados comprovados. Oferecemos uma educação básica completa, do infantil ao ensino médio, com uma estrutura robusta e padronizada devido ao modelo de franchising. Nossos processos de auditoria e quality assurance garantem a conformidade com nosso compromisso com a educação. Além disso, investimos continuamente na qualificação de nossa equipe por meio de treinamentos constantes e contamos com plataformas e produtos exclusivos que proporcionam a melhor experiência para alunos e pais. Outro diferencial é a certificação dupla brasileira/canadense, que garante um diferencial acadêmico e competitivo no mercado de trabalho.

E&N - Como será distribuído o investimento de R$ 30 milhões para a abertura das novas unidades no Rio Grande do Sul?

Quintela - O investimento será distribuído entre divulgação da marca, abertura de novas unidades, inauguração e campanha de entrada de novos alunos, além de apoio às escolas para o início da operação.

E&N - Qual é o impacto esperado dessa expansão no mercado local de educação bilíngue, considerando a crescente demanda por esse modelo no Estado?

Quintela - A expansão reforça a percepção de que a educação bilíngue é essencial para um mundo globalizado, aumentando o interesse das famílias que buscam diferenciais para o futuro de seus filhos. Com a abertura de novas unidades, mais alunos terão acesso a uma educação de excelência, atendendo regiões que antes não eram contempladas e democratizando o modelo. Além disso, a inauguração de novas escolas gerará empregos diretos e indiretos na região, tanto na área educacional quanto em serviços relacionados. Também incentivará a formação de professores bilíngues e movimentará a economia com investimentos em infraestrutura, materiais pedagógicos, treinamentos e parcerias com fornecedores locais.

E&N - Quais cidades gaúchas foram selecionadas e por quê?

Quintela - As novas unidades da Maple Bear serão abertas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado e Rio Grande. A seleção dessas cidades se baseou em critérios estratégicos, como demanda por educação bilíngue, potencial de mercado e alinhamento com os valores e a proposta pedagógica da Maple Bear. Além disso, estamos mapeando oportunidades em outras localidades do Estado, como Canoas, Pelotas, Novo Hamburgo, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Erechim, Lajeado, Uruguaiana, Bagé, Ijuí, Santo Ângelo, Capão da Canoa, Cachoeirinha e Viamão. Essas cidades apresentam grande potencial para a expansão da nossa rede e estão no radar para futuras inaugurações.

E&N - De que forma a imersão bilíngue e o currículo personalizado ajudam os estudantes a se destacarem no mercado global?

Quintela - A imersão bilíngue e o currículo personalizado da Maple Bear são fundamentais para preparar nossos estudantes para o mercado global. Nossa metodologia proporciona fluência no inglês de forma natural e integrada ao aprendizado, permitindo que os alunos utilizem a língua com confiança em contextos acadêmicos e profissionais. Nosso currículo, inspirado nas melhores práticas da educação canadense, vai além do ensino tradicional e desenvolve habilidades como pensamento crítico, criatividade e colaboração. Combinamos excelência acadêmica, foco em competências globais e respeito às culturas locais, formando cidadãos preparados para ingressar em universidades renomadas e se destacar profissionalmente em qualquer parte do mundo.

E&N - Como a metodologia baseada na neurociência influencia a abordagem educacional no desenvolvimento das crianças?

Quintela - Priorizamos estratégias que estimulam a curiosidade, a criatividade e o aprendizado ativo, criando um ambiente de ensino que respeita o ritmo individual de cada criança. Isso está alinhado ao que a neurociência preconiza sobre a importância de experiências significativas, a formação de conexões neurais e o desenvolvimento integral das competências cognitivas, socioemocionais e linguísticas. Utilizamos práticas como aprendizado por meio de experiências práticas, repetição significativa e envolvimento emocional positivo. Além disso, pesquisas indicam que a aprendizagem de duas línguas na infância amplia a plasticidade cerebral, melhora a resolução de problemas e fortalece habilidades cognitivas, como memória e atenção. Nossas práticas pedagógicas são desenhadas para ensinar conteúdos e, ao mesmo tempo, desenvolver pensamento crítico, adaptabilidade e habilidades socioemocionais essenciais para a vida.

E&N - Como o senhor avalia o cenário atual do mercado de educação bilíngue no País e as perspectivas de crescimento?

Quintela - O mercado de educação bilíngue no País tem crescido significativamente, impulsionado por uma demanda crescente de famílias que enxergam o domínio de múltiplos idiomas como essencial para o futuro globalizado. Com mais de 200 escolas no Brasil, a Maple Bear está bem-posicionada para liderar essa transformação. A valorização de metodologias que integram aprendizado acadêmico de alta qualidade com o desenvolvimento de competências globais tem aumentado. O avanço da tecnologia e a expansão das cidades médias no País também criam oportunidades para levar a educação bilíngue a novos mercados. Temos uma perspectiva de crescimento robusta, com foco na inovação pedagógica, na expansão para novas regiões e no fortalecimento do suporte às escolas existentes. A educação bilíngue deixou de ser um diferencial para se tornar uma prioridade, e a Maple Bear segue comprometida em liderar essa mudança.

E&N - Em um mercado competitivo, quais estratégias a Maple Bear utiliza para manter a preferência do consumidor?

Quintela - Mantemos nossa relevância investindo na excelência educacional e na experiência única que proporcionamos aos alunos. Oferecemos formação contínua para professores e gestores, garantindo um suporte pedagógico consistente. Além disso, promovemos experiências diferenciadas, como o intercâmbio Summer Camp no Canadá, que amplia o aprendizado com vivências culturais. Nosso currículo alia formação acadêmica ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, preparando os alunos para desafios globais. Combinamos estrutura acolhedora, inovação e um compromisso sólido com a formação integral, consolidando a Maple Bear como referência no mercado educacional. Com a chegada das novas unidades, o Rio Grande do Sul reforça seu papel como um polo educacional de referência, acompanhando as tendências globais e oferecendo oportunidades de aprendizado alinhadas às exigências do século XXI.