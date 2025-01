As principais tendências do varejo de moda fitness no Brasil para 2025

Marines Winter Luft

CEO e diretora criativa da Rala Bela

O mercado de moda fitness tem passado por uma evolução acelerada, impulsionada por mudanças significativas no comportamento dos consumidores. Cada vez mais, as pessoas estão priorizando o cuidado com o bem-estar, integrando atividades físicas em suas rotinas diárias. Nesse contexto, o estilo Athleisure, que combina o conforto das peças casuais com a funcionalidade das roupas de academia, tem conquistado destaque. Essa tendência não só redefine o estilo cotidiano, como também se consolida no mercado da moda em geral, sendo evidenciada nas passarelas internacionais e nas principais pesquisas de consumo e comportamento.

Para 2025, acredito que o segmento deve consolidar três pilares essenciais que nortearão a inovação e a diferenciação das marcas: a conexão com a moda internacional, os tecidos tecnológicos e de alta performance, e, algo que é um fator fundamental para todas as marcas: a definição do propósito, que fortalece a confiança e a conexão entre o público.

Conexão com a moda internacional

A moda fitness em 2025 estará cada vez mais conectada às tendências globais, trazendo o dinamismo e a diversidade cultural. Os consumidores buscam peças que alinhem funcionalidade com estilo, inspiradas nas passarelas internacionais e adaptadas ao universo do conforto. Pesquisas sobre tendências e comportamento do consumidor se conectam ao que está sendo pautado na moda internacional e será fundamental as marcas se atentarem a essa questão.

O Athleisure, estilo que combina roupas esportivas e confortáveis para o dia a dia, se sofisticará ainda mais, incorporando elementos de alta-costura e streetwear. Designers renomados e colaborações globais trarão novas perspectivas ao mercado fitness.

As marcas brasileiras deverão seguir o movimento de diversidade que marca o mercado internacional, criando linhas que atendam diferentes corpos, gêneros e idades.

Tecidos tecnológicos e de performance

A busca por inovação nos materiais será uma das grandes apostas do varejo de moda fitness em 2025. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, esperando peças que ofereçam alta performance e conforto durante atividades físicas e no dia a dia.

Avanços tecnológicos permitirão o desenvolvimento de tecidos que regulam a temperatura corporal, que absorvem o suor com mais eficiência, ativos já utilizados nas coleções da Rala Bela.

A integração entre tecnologia e responsabilidade social, econômica e ambiental será fundamental para o futuro do setor. Com base em pesquisas de mercado, já observamos o avanço de tecidos produzidos a partir de materiais biodegradáveis e recicláveis, que estão conquistando cada vez mais espaço. Por aqui, já estamos acompanhando de perto essas transformações por meio de pesquisas e estudos.

Propósito da Marca

Outro pilar essencial e que estará no radar das marcas é o propósito, que se torna um diferencial competitivo em 2025. Mais do que oferecer produtos, as marcas precisarão demonstrar seus valores e seu impacto positivo na sociedade.

Além disso, a confiabilidade entre a marca e os produtos estarão cada vez mais em evidência. Ouvir o consumidor, ter uma escuta ativa e um canal de comunicação para entender e atender às suas reais necessidades, são ações que fortalecem a conexão e a confiabilidade entre as marcas e seu público-alvo.

Os consumidores buscam marcas que compartilhem seus ideais. As empresas deverão investir em comunicação transparente e em ações que reforcem seu compromisso com causas sociais e de inclusão.

Iniciativas que promovam saúde, bem-estar e inclusão no esporte também estarão em evidência para fortalecer a relação com o público assim como o engajamento na comunidade local, por meio de atividades que incentivem a prática de esportes e bem-estar.

Como uma líder há mais de 30 anos no segmento de moda fitness, avalio que as empresas e marcas que tiverem esses três pilares em pauta, terão uma posição de destaque, moldando o futuro da moda fitness de forma impactante e inovadora.