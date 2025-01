"Seja rápido e conserte as coisas" é uma ótima escolha de leitura para o profissional que deseja reinventar sua abordagem e a cultura da sua empresa. As autoras deste livro, Frances Frei e Anne Morriss, revelam os cinco passos essenciais para avançar rapidamente e resolver problemas internos de uma organização.

Nesta obra, Frances e Anne discordam da crença de que é impossível conciliar avanços de negócios com o cuidado com as pessoas. O nome do livro, inclusive, é uma resposta ao lema informal adotado pelo Facebook em determinado momento, que sugeria "Seja rápido e quebre as coisas".

Seguindo o rápido ciclo de um passo por dia, ao final da semana de leitura, o profissional terá um roteiro para resolver os problemas mais difíceis.

Frances Frei é professora na Harvard Business School e ex-vice-presidente Sênior da Uber, onde foi fundamental na revitalização da liderança e cultura. Especialista em transformações organizacionais, ela é referência para empresas que desejam mudanças em larga escala.

Fundadora do Leadership Consortium, Anne Morris é empreendedora e coach de liderança. Ajuda líderes em ascensão a prosperarem, atendendo desde fundadores de startups até executivos de grandes empresas, além de líderes do setor público.

Seja rápido e conserte as coisas: o guia do líder confiável para resolver problemas difíceis; Frances Frei e Anne Morriss; Alta Books; 192 páginas; R$64,90; Disponível em versão digital.