Com lançamento marcado para o próximo dia 24, a obra "Como interpretar o mercado financeiro" orienta o leitor sobre como se preparar para as mudanças no cenário econômico mundial que estão batendo na porta. Segundo os autores, Lawrence McDonald e James Patrick Robinson, a nova era será definida por inflação persistente e crises de dívida pública e privada.

A partir de sua experiência profissional com o antigo banco Lehman Brothers, que entrou em falência com a crise de 2008, McDonald identificou 21 indicadores para avaliar a saúde de uma economia e detectar oportunidades e perigos.

Neste livro, os leitores aprenderão sobre o próximo "bull market" de commodities e como se adiantar a essa tendência lucrativa, assim como capitalizar nos tempos de enfraquecimento da moeda estadunidense. Também será possível compreender por que os ativos tangíveis e as ações de valor irão superar as "growth stocks", os títulos do Tesouro dos EUA e as estratégias de investimento passivo saturadas.

Lawrence McDonald é autor best-seller do New York Times e fundador da plataforma de consultoria The Bear Traps Report. Anteriormente, foi vice-presidente de negociação de títulos de dívida e de títulos conversíveis no Lehman Brothers. James Patrick Robinson, por sua vez, é CEO da Robinson Speakers Bureau. Com formação em literatura inglesa e escrita criativa, ele já escreveu seis roteiros de longa-metragem.

Como interpretar o mercado financeiro: riscos, mitos e oportunidades de investimento em uma economia remodelada; Lawrence McDonald e James Patrick Robinson; HarperCollins; 304 páginas; R$64,03; Disponível em versão digital.