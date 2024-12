Granjas 4 Irmãos recebe prêmios por inovações

Com uma história que ruma aos 80 anos, a Granjas 4 Irmãos, originária de um pequeno empreendimento fundado por imigrantes portugueses, transformou-se em uma referência no setor agropecuário brasileiro. Ao longo dessas décadas, a empresa não só acompanhou as transformações do agronegócio, como também desempenhou um papel pioneiro ao integrar inovação tecnológica com práticas sustentáveis. Para o diretor administrativo-financeiro, Leandro Saraiva Flores, o grande diferencial da empresa está justamente na capacidade de equilibrar tradição e modernidade.

"Desde a sua fundação, a Granjas 4 Irmãos sempre apostou na união entre as gerações e no investimento constante em novas tecnologias. Começamos com a orizicultura e a pecuária de corte, mas, ao longo dos anos, fomos expandindo para novas culturas e integrando a tecnologia como um pilar estratégico de crescimento", explica Flores. A diversificação de atividades da empresa, que inclui desde a pecuária leiteira até o plantio de arroz, soja e milho, reflete não só a adaptação ao mercado, mas também a capacidade de inovar sem perder o foco nos valores sustentáveis e na preservação ambiental.

E as iniciativas têm rendidos bons frutos. No topo do setor agropecuário, a Granjas 4 Irmãos foi reconhecida no TOP de Marketing da ADVB 2024 em duas categorias: Iniciativas em ESG e Inteligência de Mercado. Este reconhecimento destaca a visão estratégica da empresa ao integrar práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) com a utilização de dados e tecnologia para otimizar suas operações. Para o membro do Conselho de Administração da empresa, João Carlos de Oliveira, o reconhecimento é uma consequência de um trabalho contínuo e comprometido com a transformação do agronegócio.

"Nosso foco em práticas de ESG e na inteligência de mercado é reflexo da busca constante por melhorias. O agronegócio precisa entender que não há mais como separar inovação e sustentabilidade. Precisamos ser eficientes do ponto de vista econômico, mas também preservar o meio ambiente e garantir que nossas práticas sejam socialmente responsáveis", comenta Oliveira.

Na prática, a Granjas 4 Irmãos tem se valido da digitalização e do uso estratégico de dados para otimizar a produtividade agrícola e melhorar a tomada de decisões. "A automação nos ajuda não só a melhorar os resultados, colhendo mais arroz e soja por hectare, como também ao consumidor, que terá todas as informações sobre esses produtos ao escanear o QR Code Padrão GS1, que pretendemos adotar assim que possível para mostrar todo o trajeto feito, desde onde o alimento foi plantado até chegar à mesa", reforça Oliveira.

Outra inovação se refere ao controle do maquinário utilizado nos 28 mil hectares próprios e nos 3 mil arrendados. O monitoramento em tempo real das operações, como a telemetria em máquinas agrícolas, também tem proporcionado uma maior eficiência no uso dos recursos, garantindo a rastreabilidade dos processos e contribuindo para a sustentabilidade das atividades.

A tecnologia permite saber se o trator parou no horário previsto, qual performance pode alcançar, o volume plantado e quais as melhores janelas para plantar o arroz e a soja. "Projetamos isso também com base nas variações do clima, que são medidas dentro de um departamento com dados científicos e previsões", explica Oliveira, ao destacar que, desde o início, a empresa buscou inovação e que a tecnologia está no DNA da companhia, uma vez que a Granjas 4 Irmãos tem utilizado a digitalização e o uso estratégico de dados para otimizar a produtividade agrícola e melhorar a tomada de decisões.

A empresa integra dados históricos com informações em tempo real para criar um painel interativo que acompanha o plantio, a colheita e o monitoramento da qualidade de grãos, além de permitir o controle preciso das perdas. "A tecnologia nos permite transformar dados brutos em informações estratégicas, ajudando a prever tendências, identificar padrões e agir rapidamente diante de possíveis problemas", diz Flores.

O uso de drones, sensoriamento remoto, imagens de satélites e realidade virtual são apenas alguns dos exemplos de como a Granjas 4 Irmãos tem se modernizado. "Essa transformação digital nos permite fazer intervenções rápidas e precisas, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais", destaca Oliveira.