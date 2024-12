Como aproveitar as confraternizações de fim de ano para impulsionar sua carreira e negócios?

Catia Campos

Relações Públicas, especialista e consultora em networking, à frente do Movimento Neteawork



As confraternizações de fim de ano chegaram e esse momento de celebração, também oferece uma boa oportunidade para conhecer novas pessoas e fazer conexões que podem ser interessantes e significativas para alavancar sua carreira ou gerar negócios.



De acordo com Cátia Campos, Relações Públicas, especialista e consultora em networking, à frente do Movimento Neteawork e do Clube NTW, hub e clube de negócios femininos, os eventos de fim de ano podem ser uma oportunidade para fortalecer relações profissionais e, quem sabe, abrir portas para novas oportunidades.



No entanto, para tirar o máximo aprendizado dessas oportunidades, é preciso ter uma abordagem estratégica e, ao mesmo tempo, autêntica, de acordo com a especialista, que lista alguns insights para se conectar de forma positiva e eficaz. Confira!



Prepare-se antes do evento



De acordo com Cátia, é importante fazer uma pesquisa sobre as pessoas que estarão no evento. “Se possível, saiba quem estará presente. Identifique pessoas com quem você gostaria de interagir e entenda um pouco sobre suas áreas de atuação”, diz.



Além disso, alinhar um pitch pessoal é essencial para que você aproveite os momentos de conversa com palavras assertivas sobre você e seu momento atual. “Esteja preparado para se apresentar de forma breve e cativante, mas sem parecer ensaiado”, ressalta a especialista.



Adote uma postura amigável e acessível

Ser simpático e amistoso, além de manter contato visual, são ações importantes para conseguir se conectar com pessoas que são interessantes. “Isso demonstra cuidado e abertura para conversas. Outro fator nesse momento, é ter a atenção plena e não ficar mexendo no celular enquanto conversa com a pessoa”, aconselha.



Construa conexões autênticas

Pergunte e ouça mais. De acordo com Cátia Campos, é importante ser simples e objetivo. “Mostre interesse genuíno nos outros, fazendo perguntas sobre suas experiências, projetos ou hobbies, além disso, identifique pontos em comum, que são importantes elos de conexões”, indica.



Compartilhar experiências relevantes e falar sobre sua trajetória ou projetos de forma que agregue valor à conversa, mas sem monopolizá-la, também é algo que deve ser levado em consideração nos momentos de conexões.



Troque contatos



“Entregar cartões de visita ou pedir para se conectar nas redes sociais como Instagram e Linkedin são essenciais para manter contato, mas evite ser insistente, se a pessoa não estiver aberta, não force o contato”, aconselha Cátia.



O famoso follow após o encontro é relevante. De acordo com Cátia, é interessante mandar uma mensagem ou reagir aos posts nas redes sociais. A especialista indica ainda que é importante manter contato ao longo do ano.



“Não espere até o próximo evento para reforçar a relação. Compartilhe conteúdos relevantes, parabenize conquistas e não foque apenas no interesse próprio. Networking é sobre construir relações, não sobre buscar benefícios”, ressalta Cátia.



Outras dicas valiosas são moderar o consumo de álcool no evento e ser inclusivo, dando atenção a todos, não apenas às pessoas de destaque ou anfitrião.



“As confraternizações de fim de ano podem ser muito mais do que momentos de celebração. Com uma abordagem simples e direta, você pode transformar esses eventos em trampolins ou pontes para sua carreira e negócios. O mais importante é ser você mesmo e aproveitar o momento para criar laços duradouros”, finaliza a especialista.