Govbr cresce 15% no Rio Grande do Sul e lança sua nova identidade visual

A Govbr, empresa especializada em soluções de governança para a gestão pública, acaba de lançar sua nova marca e identidade visual. As novidades chegam na esteira de um ano movimentado, que levou a empresa a crescer nacionalmente 12% entre janeiro e setembro sobre o mesmo período do ano passado. Adquirida pelo grupo multinacional Volaris em 2023, a Govbr tem no Rio Grande do Sul um de seus mercados mais robustos, crescendo no estado, no mesmo período, 15% sobre o ano anterior, valor acima da média nacional. Atualmente, a Govbr possui mais de 600 clientes distribuídos em todas as regiões do país, correspondendo a cerca de 45 mil usuários ativos no território nacional.

A nova identidade visual da empresa traz a sigla "Governançabrasil" escrita por extenso e usa as cores verde e azul, reforçando seu compromisso com soluções que atendam às demandas das administrações municipais em todo o país. Com 50 anos de atuação, a empresa aproveita o momento para lançar também o seu novo site, mais moderno, intuitivo e fácil de navegar. Nele, é apresentada a "Jornada para a Governança", estrutura que detalha todas as soluções oferecidas aos clientes, e o calendário de cursos da Govbr Educacional, plataforma voltada à capacitação contínua para servidores e gestores públicos. Além disso, a empresa também está comunicando a sua nova campanha "Cidades em evolução usam Govbr", que apresenta aos prefeitos recém-eleitos a Jornada para a Governança e os principais serviços oferecidos aos gestores públicos.

"A nova marca da Govbr é resultado de um estudo aprofundado, que permitiu revisitarmos nossa missão, visão, valores e propósito. Consideramos este o momento ideal para mergulharmos em um rebranding, e emergirmos dando ainda mais valor e representatividade à nossa essência e aos nossos diferenciais. Construímos uma nova marca que materializa nossa mensagem de modernidade, de humanização e de evolução", explica Henrique Barreto, Presidente da Govbr.

A expectativa é a de que a nova identidade visual reforce a ligação da empresa com as cidades usuárias de suas soluções, especialmente após as eleições municipais. "Mais do que soluções, a Govbr entrega um relacionamento para o dia a dia do município. Muitos novos gestores estão entrando a partir do início do próximo ano, e é fundamental que tenham tempo para conhecer e se familiarizar com as ferramentas. Acreditamos no poder da transformação digital e, acima de tudo, na conexão entre pessoas e tecnologias para causar impacto positivo à sociedade.".