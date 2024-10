Residencia sênior de alto padrão chega a Porto Alegre

Conhecida por ser uma das capitais do Brasil com maior longevidade, Porto Alegre foi escolhida para sediar o primeiro residencial sênior de alto padrão, o Magno Três Figueiras São Pietro. O empreendimento, que abriu suas portas em abril de 2024, traz uma proposta inovadora voltada ao público idoso, focando em saúde, bem-estar e longevidade. Operado pelo Grupo São Pietro, por meio do São Pietro Sênior, o residencial oferece um novo patamar de cuidado e carinho, destacando-se como referência na área de saúde para a terceira idade no estado com a maior proporção de idosos do Brasil.

Daniel Giaccheri, sócio-fundador do Grupo São Pietro e um dos líderes do projeto Magno Três Figueiras São Pietro, tem ampla experiência em gestão hospitalar e inovação em saúde. Segundo ele, com a inauguração do Magno Três Figueiras São Pietro, o Grupo São Pietro reforça sua posição como referência em saúde e cuidado para a terceira idade. O empreendimento surge como uma solução moderna e acolhedora, alinhada às necessidades de um público que busca viver a longevidade com autonomia, segurança e bem-estar.

Para Giaccheri, o sucesso do projeto está diretamente ligado à mudança cultural e ao compromisso do grupo com a inovação e a excelência em saúde. "O que queremos é criar um novo patamar de cuidado, onde o idoso seja tratado com o respeito e a atenção que merece, sempre com foco na qualidade de vida", conclui o empresário.

Empresas & Negócios - O que motivou o Grupo São Pietro a investir neste nicho? Como vocês chegaram a esse projeto?

Daniel Giaccheri - No Grupo São Pietro, 70% do nosso público é composto por pessoas com 60 anos ou mais. Ao longo dos últimos anos, percebemos que esse era um nicho com grande potencial de crescimento. Desenhamos o modelo do Magno Três Figueiras com base no que já observávamos em outros países e no Brasil, sempre buscando oferecer algo inovador. Fizemos um extenso benchmarking no exterior antes de traçar nosso projeto, e foi assim que chegamos à ideia de criar uma rede de residenciais que se comuniquem entre si, formando um ecossistema focado na longevidade e bem-estar dos idosos.

E&N - A gestão do Magno Três Figueiras São Pietro será feita pelo São Pietro Sênior. Como será realizada essa operação internamente no grupo e junto aos parceiros?

Giaccheri - Temos uma forte expertise em gestão de saúde, o que nos diferencia nesse mercado. Não somos aventureiros; temos uma sólida reputação e credibilidade, essenciais em um nicho de atuação tão sensível. Muitas casas geriátricas no Brasil são geridas de forma familiar, com decisões centralizadas em poucas pessoas. No nosso caso, operamos com uma visão empresarial, com processos modernos, indicadores de desempenho e um grupo de investidores que exige resultados profissionais. Além disso, temos parceiros estratégicos, como farmácias, clínicas e hospitais, que ajudam a garantir o sucesso da operação.

E&N - Quais são as oportunidades desse mercado, e como Porto Alegre e o Rio Grande do Sul entram nessa equação?

Giaccheri - As oportunidades são enormes, especialmente porque o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo, com o Rio Grande do Sul liderando esse processo. Ao mesmo tempo, vemos que as famílias estão ficando menores e sendo formadas mais tarde, o que cria uma demanda crescente por soluções para o cuidado dos idosos. Muitos filhos, que ainda estão na idade economicamente ativa, precisam de suporte para cuidar de seus pais. O Magno Três Figueiras oferece essa solução, proporcionando segurança tanto para o idoso quanto para a família. Precisamos, no entanto, trabalhar na mudança de cultura, mostrando que residenciais como o nosso são espaços de convivência e longevidade, não de finitude.

E&N - O que te faz acreditar que o projeto Magno Três Figueiras vai quebrar esses paradigmas culturais e se consolidar no mercado?

Giaccheri - Acredito fortemente na mudança cultural, especialmente porque as famílias têm cada vez mais a necessidade de encontrar ambientes onde seus familiares possam ser cuidados, mas mantendo a autonomia e a dignidade. Isso já é uma realidade em muitos países e está chegando ao Brasil. Além disso, nossa experiência em gestão de saúde com o São Pietro nos dá a confiança de que podemos consolidar esse modelo como um negócio sustentável e bem-sucedido, tanto do ponto de vista financeiro quanto do cuidado ao idoso.

E&N - Existem planos de expansão desse modelo de negócio por parte do São Pietro Sênior?

Giaccheri - Sim, nosso plano de expansão já está em andamento. Estamos construindo o Magno Moinhos, que será localizado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com previsão de inauguração em 2025. Além disso, estamos desenvolvendo projetos em Santa Catarina, em parceria com outras incorporadoras, o que reforça nosso compromisso com a inovação e a expansão na área de cuidado sênior. Nosso objetivo é consolidar o Magno Três Figueiras como referência em saúde e bem-estar e, a partir disso, expandir o modelo para outros estados e, quem sabe, até nacionalmente.

E&N - O Magno Três Figueiras oferece um modelo de serviços bastante inovador para o mercado brasileiro. Quais são as principais diferenças e vantagens que ele apresenta?

Giaccheri - O projeto foi pensado desde o início para atender às necessidades do público sênior, oferecendo uma infraestrutura completa de segurança, lazer e bem-estar. Temos piscina, jardins, sala de jogos, cinema, restaurantes e suítes individuais com comodidades premium. A grande diferença está no fato de que não estamos apenas oferecendo moradia; estamos oferecendo uma experiência de vida, onde a qualidade e o cuidado são priorizados. Utilizamos nossa expertise em gestão de saúde para desenhar todos os processos, desde a administração até o atendimento personalizado, com tecnologia e inovação, garantindo uma atenção integral aos nossos residentes.

E&N - Quais são as modalidades de atendimento oferecidas no Magno Três Figueiras?

Giaccheri - No Magno Três Figueiras, atendemos três graus de dependência, desde idosos com autonomia até aqueles que necessitam de assistência em todas as atividades de autocuidado. Sabemos que o ambiente em que a pessoa vive impacta diretamente na sua qualidade de vida, por isso investimos em acomodações que promovam conforto, segurança e pertencimento. Oferecemos três tipos de acomodações, todas com suítes individuais, acesso a áreas verdes e vistas para jardins, além de diversas amenidades de alto padrão.

E&N - Como o Grupo São Pietro pretende inovar e se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo?

Giaccheri - A inovação está no nosso DNA. Desde o início, buscamos trazer algo diferente para o mercado, com foco na longevidade e na experiência dos idosos. Estamos sempre atentos às tendências globais e ao que há de mais moderno em termos de cuidado sênior. Nosso diferencial está em combinar a expertise em saúde com uma gestão profissional e focada em resultados, além de investir continuamente em tecnologia e melhoria dos serviços. O mercado para a terceira idade está em crescimento, e queremos liderar essa transformação, oferecendo soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas.