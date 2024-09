Cheias de maio acendem o alerta para a importância da manutenção da crescente malha de distribuição de gás metano no Brasil

Evandro Eifler Neto

Diretor de Engenharia da Arvut, consultoria em Meio Ambiente e EHS

As enchentes de maio no Rio Grande do Sul evidenciaram a importância da manutenção de instalações de infraestrutura, dentre as quais se encontram os gasodutos. Atualmente, no Brasil, a rede subterrânea de distribuição de gás metano está em franca expansão e, ainda que seja menos visível à população, é também impactada pelos eventos climáticos que têm sido cada vez mais recorrentes, exigindo atenção constante.

O crescimento desta malha dutoviária está sendo impulsionado pela incorporação do biometano à matriz energética brasileira, o que coloca o país em posição de destaque e exige um cuidado especial na gestão de suas estruturas. Para garantir a confiabilidade dessa infraestrutura, é necessário que sejam adotadas práticas que assegurem a sua operação de forma eficiente. A falta de uma manutenção regular e inspeções eficazes pode levar a acidentes graves que, além de provocarem prejuízos ambientais, têm grande potencial de causar danos socioeconômicos, como fatalidades, perdas materiais e interrupções de fornecimento em operações vitais para a sociedade, como hospitais e centros de distribuição de alimentos.

Para evitar tais cenários, é essencial a estruturação de uma política de manutenção preventiva e proativa. Práticas de Engenharia de Confiabilidade podem desempenhar um papel central nesse processo, aplicadas desde a fase de projeto até a operação das novas instalações. Durante o desenvolvimento de novos dutos, é crucial definir parâmetros que garantam a confiabilidade dos equipamentos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Além disso, durante a operação, a adoção de estratégias como a Manutenção Centrada em Confiabilidade permite identificar os principais riscos, prevenir falhas e otimizar a performance das instalações, reduzindo o tempo de reparo e prolongando a vida útil dos ativos.

LEIA TAMBÉM: Logística reversa x sustentabilidade ambiental



Um exemplo claro da importância das ações de prevenção junto a instalações e obras de infraestruturas foi o agravamento da enchente de Porto Alegre. O evento expôs a todos, desde o cidadão até o poder público, a necessidade de uma política mais rigorosa de inspeção de equipamentos como forma de controle e mitigação de consequências causadas por desastres climáticos.

A adoção de uma rotina sólida de supervisão oferece vantagens significativas, como maior segurança, melhor relação custo-benefício e a criação de um banco de dados que pode subsidiar decisões operacionais e de planejamento. Incorporar esses conceitos ao processo de expansão da malha dutoviária é crucial para garantir a integridade dos ativos e proteger as populações e o meio ambiente de possíveis acidentes.