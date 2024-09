A relevância do papel do síndico na gestão de condomínios

Atilio Daniel Borges

Diretor de Condomínios do Grupo Guarida



Quando os interesses contrários se manifestam e conflitos de toda ordem ocorrem, é que surge a necessidade de mostrarmos resiliência, conhecimento, prudência, paciência e tolerância. Este é o cenário comum, onde normalmente a figura do síndico aparece, resolvendo problemas em momentos de grande tensão. Seu papel, entretanto, é muito mais complexo do que isto. Como representante legal do condomínio, ele coordena toda uma dinâmica de intenso trabalho, que vai desde a gestão do patrimônio até a garantia do bem-estar dos moradores.



Segundo informações do Censo de 2022, realizado pelo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dos 106,8 milhões de endereços no País, mais de 10% deles ficam dentro dos condomínios. Ainda, conforme dados do INCC (Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos), em 2016, o Brasil tinha cerca de 420 mil condomínios, e agora, em 2014, este número ultrapassa 520 mil, um aumento de 23,8%.



Com estes percentuais, é possível entender o quanto a sociedade depende da figura do síndico e das administradoras de condomínios para manter e conservar seus imóveis.



Hoje, os síndicos dividem-se em duas categorias: o morador do prédio, escolhido em assembleia para exercer esta função, e o administrador profissional, contratado externamente. Ambos têm as mesmas responsabilidades e funções, com o diferencial de que o síndico profissional pode gerir mais de um condomínio ao mesmo tempo. Ambos lidam com questões fundamentais como administrar o condomínio e prestar contas junto à administradora, fazer a intermediação e solucionar conflitos, gerir obras e manutenções, gerenciar o caixa, preservar e organizar áreas comuns do prédio, contratar fornecedores de serviços, resolver questões jurídicas etc.



Compreendendo tamanha importância no âmbito social, tradicionalmente, a Guarida promove o “Evento dos Síndicos”, onde reúne especialistas nacionais em condomínios para debater legislação, gestão de conflitos, gestão financeira, entre outros tantos temas escolhidos pelos próprios síndicos. A escolha das temáticas a serem abordadas anualmente é feita com base em pesquisa que a empresa realiza entre os participantes de cada edição.



Mais de 60% dos síndicos na Guarida gostariam de se aprofundar na legislação para condomínios. O mesmo interesse é demonstrado no que trata, em mais de 50% dos casos, a busca por conhecimento para gerenciar conflitos e ampliar a segurança dos moradores.



Outros assuntos importantes observados como temas para o “Evento dos Síndicos”, apareceram na pesquisa realizada em parceria com a Empresa Junior da USP (Universidade de São Paulo). Foram entrevistados moradores de condomínios de 22 estados brasileiros, onde a preocupação maior é com a gestão financeira, depois com a manutenção e reparos, segurança e controle de acesso, gestão de funcionário, jurídico, mediação de conflitos e assim por diante.



A edição deste ano do “Evento dos Síndicos”, acontece na próxima terça-feira (10), no Teatro do prédio 40 da PUCRS. Neste ano, devido às enchentes, adaptamos a estratégia do evento, ajustando conteúdo e formato para manter a relevância e continuar atendendo as necessidades do mercado. Em função disso, adotamos um formato híbrido, que também beneficia o nosso recente plano de expansão dos serviços Guarida para Santa Catarina e Paraná. O encontro será transmitido on-line ao vivo para que o público possa participar de qualquer lugar onde esteja.



O tema principal do “Evento dos Síndicos 2024” será “A gestão de condomínio em tempos de transformação", com os seguintes painéis: “Gestão financeira de condomínios: superando desafios para a saúde orçamentária”; “Sou síndico, o responsável legal, e agora? Caminhos da legislação na gestão de conflitos em condomínios” e “O papel de liderança do síndico: desafios da convivência em comunidade”. Estes assuntos estão no dia a dia dos nossos síndicos. São conteúdos essenciais, totalmente adequados ao momento que vivemos.