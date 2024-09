Inovação a serviço da advocacia

Rafael Vaghetti

No AB2L Lawtech Experience 2024, terno, gravata e abotoaduras foram trocados por camiseta, jeans e tênis. O ambiente formal deu lugar a um cenário descontraído, onde personagens da Marvel circulavam pelos corredores. O Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, foi o palco deste evento, em julho, que reuniu grandes nomes do direito e da tecnologia para debater as mais recentes inovações no setor jurídico.

Organizado pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o encontro destacou a importância da interoperabilidade de dados jurídicos e da transformação digital, além de apresentar soluções avançadas de inteligência artificial (IA).

Um dos principais destaques do evento foi o lançamento do Padrão de Interoperabilidade de Dados Jurídicos (PIDJ). No Brasil, atualmente, um escritório que atua em mais de um estado precisa buscar, entre mais de 300 lawtechs, as soluções para otimizar o trabalho dos advogados e melhorar a gestão jurídica. Integrar esses sistemas é um grande desafio, e é por isso que esse novo padrão promete ser um marco para facilitar a integração.

Desenvolvido em parceria com empresas como Softplan, Dogma, Oystr e Jusbrasil, o PIDJ tem o potencial de transformar a maneira como os dados jurídicos são compartilhados e gerenciados, aumentando a eficiência e a segurança no setor.

A transformação digital foi outro tema central do AB2L Lawtech Experience 2024. Diversas palestras exploraram como escritórios de advocacia e departamentos jurídicos podem implementar novas tecnologias para otimizar suas operações.

Ferramentas de low/no code, por exemplo, foram destacadas por permitir a automação de tarefas repetitivas sem a necessidade de programação complexa. Além disso, o uso de Visual Law e Legal Design está ganhando espaço, tornando a informação jurídica mais acessível e compreensível para todos.

As soluções de IA generativa também foram amplamente discutidas, pois permitem a criação automática de documentos jurídicos, análise de contratos e até mesmo predições de resultados judiciais. A adoção dessas ferramentas tem o potencial de revolucionar o trabalho jurídico, proporcionando maior precisão e economizando tempo valioso para advogados e juristas.