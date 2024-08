Ocean lança plataforma para apoio a negócios gaúchos

SOS Empresas RS A Ocean Crowdfunding, plataforma regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), lançou a campanhapara ajudar empresas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. A iniciativa oferece um ambiente transparente e sem custo, permitindo que empresas recebam doações ou participem de campanhas públicas de captação de recursos.

O SOS Empresas RS permite que empresas se cadastrem para receber doações, sem cobrança de taxas, e acompanhem o saldo em tempo real pelo aplicativo Ocean Crowdfunding (disponível para iOS e Android). A plataforma atua apenas como intermediária, sem gerência sobre os valores.

Além do cadastro no site, as empresas recebem um link com informações detalhadas, que pode ser compartilhado com parceiros. O SOS Empresas RS também busca apoio de instituições com fundos reservados, por meio de investimento coletivo regulado. A duração das iniciativas varia conforme a necessidade, e os valores arrecadados são liberados ao final da campanha.

À frente dos negócios, está André Tessari, que tem investido consistentemente em modelos de negócios disruptivos nos últimos sete anos. Mais recentemente, em 2023, trouxe essa aspiração por inovação para um setor ainda muito conservador, o mercado financeiro, fundando a Ocean Crowdfunding, uma empresa de financiamento coletivo de projetos, localizada em Porto Alegre.

Justamente no mês que completou um ano, em maio de 2024, ao invés de comemorar, o time da Ocean saiu do escritório para se envolver na ajuda humanitária na cidade de Canoas e Porto Alegre, após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Conversando com proprietários de estabelecimentos no meio daquele cenário de guerra percebemos que, depois de 30 dias, inúmeras empresas promissoras e saudáveis não tinham condição nenhuma de continuar suas operações.

Empresas & Negócios - Qual é o modelo de crowdfunding que a Ocean adota?

André Tessari - No projeto SOS Empresas RS, a modalidade utilizada foi doação, sem contrapartidas financeiras aos doadores, mas normalmente, os projetos listadas na Ocean Crowdfunding seguem os formatos de lending (dívida) e equity (participação societária) - ambas são tratadas caso a caso pois precisam cumprir exigências da CVM, e passam por um compliance jurídico. Na modalidade Dívida o retorno financeiro vem através de recebimento de juros e na Participação societária vem através de participação nos lucros e potencial valorização das ações.

E&N - Como as empresas podem se cadastrar para emitir ofertas de crowdfunding através da plataforma?

Tessari - É muito simples, as empresas devem entrar em contato com o suporte da Ocean via site ou aplicativo e após responder um questionário entraremos em contato. Sendo o projeto aprovado, a empresa passará por um processo de due diligence, pois prezamos muito pela qualidade e segurança das ofertas listadas em nossa plataforma. Após essa etapa a proposta de captação será colocada em oferta pública em nossa plataforma para visualização dos investidores.

LEIA TAMBÉM: Conheça rede criada para divulgar negócios afetados pelas enchentes no RS

E&N - Quais são as exigências legais que as ofertas de captação devem cumprir?

Tessari - As exigências são provenientes da normativa da CVM nº 88 de 2022, que determina que toda plataforma deve estar licenciada pela CVM, que o limite de captação é de até R$15 milhões por ano por empresa, que as empresas elegíveis podem ter receita bruta anual de até R$40 milhões, que podem estar registradas como empresa limitada ou S.A., que a oferta deve permanecer aberta por um período mínimo de 30 dias e máximo de 180 dias, dentre muitas outras resoluções.

E&N - De que forma é possível acessar os produtos de investimentos da Ocean Crowdfunding?

Tessari - Para acessar os produtos ofertados pela Ocean, você deve baixar o aplicativo da Ocean Crowdfunding nas lojas de aplicativos (Play Store ou Apple Store), responder um pequeno questionário no momento do cadastro e após isso, você poderá ter acesso ao portfólio de produtos em comercialização na Ocean Crowdfunding.

E&N - Quais são os benefícios para os investidores de participar das campanhas públicas de captação de recursos?

Tessari - Cada modalidade apresenta particularidades positivas frente às formas convencionais. Na modalidade de dívida, por exemplo, existe a possibilidade de ter um retorno acima da média das rendas fixas tradicionais. Outro benefício é que permite que investidores diversifiquem seu portfólio, investindo em diferentes tipos de ativos, como startups, imóveis, ou projetos inovadores. Acesso a projetos que não estão disponíveis em mercados tradicionais. Investimentos em pequena escala. E é possível escolher projetos com impacto social positivo.

E&N - Qual é o diferencial da plataforma Ocean Crowdfunding?

Tessari - O principal diferencial é a inovação no mercado financeiro, onde a tokenização de um amplo conjunto de produtos, vêm dando acesso a investimentos inacessíveis a pessoa física comum, ou seja, democratizando grandes investimentos. O ano de 2024 foi marcado pela expansão no rol de produtos ofertados pela Ocean Crowdfunding, onde novas ofertas tokenizadas foram apresentadas, incluindo ainda, novas categorias de produtos, como Certificados de Recebíveis, adquiridos de securitizadoras no estado e no país. Em mais um avanço institucional, a Ocean também abriu uma securitizadora, o que ampliou de forma considerável as capacidades de atuação no mercado financeiro.

E&N- Quais são as taxas cobradas pela plataforma tanto para os empreendedores quanto para os investidores?

Tessari - A Ocean Crowdfunding cobra das empresas interessadas em emitir uma oferta de captação, uma taxa de intermediação na captação de recursos, que pode variar entre 5% e 10% sobre o valor captado. Já para os investidores não existe taxa para negociar na plataforma.

E&N - Como é feita a gestão dos recursos captados e quais são os mecanismos para garantir que o capital será utilizado conforme o proposto?

Tessari - Os valores captados durante a oferta de captação ficam alocados em uma conta segregada das contas da Ocean, até o final da oferta. Caso o resultado da captação seja bem-sucedido, os recursos captados serão liberados para a empresa emissora. Após o recebimento dos valores obtidos, a empresa deverá prestar contas aos investidores, via envio de documentos para a plataforma da Ocean, conforme as determinações da resolução 88 da CVM. A resolução exige que as empresas emissoras providenciem informações aos investidores entre 3 e 6 meses após o término da oferta. Isso é feito pelo envio de documentos que comprovem que os recursos adquiridos foram utilizados para o fim proposto pela empresa emissora na abertura da oferta de captação.

E&N - Qual é o perfil dos investidores que utilizam a plataforma e qual o ticket médio investido?

Tessari - Os investimentos na modalidade de crowdfunding são considerados por especialistas como de alto risco, atraindo investidores de perfil arrojado. Esses investidores procuram por ofertas de crowdfuding para diversificar sua carteira. Conforme o mercado de crowdfunding vem evoluindo, na parte regulatória e na quantidade de players e ofertas disponíveis, acreditamos que o perfil de clientes irá mudar, atraindo cada vez mais também investidores de perfil moderado para esse mercado, em busca de novos ativos para suas carteiras. Como as ofertas de captação variam de acordo com as necessidades das empresas que procuram acesso ao capital, investidores podem adquirir ativos por diferentes valores, gerando um ticket médio variável ao longo do tempo.