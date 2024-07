Segurança digital: proteja sua empresa do prejuízo

Diego Cruz

Engenheiro da Computação, especialista em Software, Tecnologia e Inteligência Artificial e Empreendedorismo

Vivemos uma realidade perigosa. A segurança não se trata apenas de integridade física ou ter seu patrimônio tomado por criminosos. Os avanços tecnológicos dos últimos anos nos colocaram em dependência direta de sistemas digitais, abrindo portas para uma nova realidade de golpes, que são muito menos palpáveis e visíveis a olho nu, porém, podem gerar um dano muito maior a pessoas ou empresas.

Golpes digitais geram inúmeros prejuízos para pessoas e empresas, perda de dinheiro, vazamento de dados de clientes, entre outros prejuízos, o que afeta diretamente a credibilidade de qualquer negócio.

Já foi o tempo em que seguranças armados ou cães eram o suficiente para manter o patrimônio intacto, hoje em dia não existe cão feroz o suficiente para manter um golpista longe das suas redes sociais ou do seu WhatsApp.

A realidade digital traz centenas de "vetores de ataque", que são basicamente meios em que um criminoso pode tentar realizar um golpe em suas vítimas, esses ataques são diversos, podendo ser simples e feitos diretamente contra pessoas até ataques mais sofisticados, buscando atingir serviços de hospedagens, servidores ou bancos de dados dos sistemas que a empresa utiliza.

O Brasil é um país com grande vulnerabilidade para ataques cibernéticos, não à toa, já sofreu mais de 100 bilhões de tentativas no último ano, segundo um levantamento da Fortinet.

A realidade é desafiadora, exige adaptação, treinamento e mudança de cultura. Golpes simples, como o phishing (roubo de identidade) podem ocorrer com você ou com membros da sua equipe neste exato momento, por aplicativos de mensagens ou e-mail, por exemplo.

Uma simples mensagem dizendo: "Olha essa promoção", daquele produto que você estava precisando, já com o link, parece tentador e um pequeno momento de distração, pode fazer você clicar sem perceber que se trata de um golpe. A proporção pode ser ainda maior, se você estiver fazendo isso em um dispositivo da empresa (notebook ou celular empresarial), abrindo portas para que invasores acessem dados importantes.

Golpistas pensam em todos os detalhes, até mesmo na semelhança dos nomes dos sites. Às vezes uma única letra e a leitura atenta pode fazer a diferença ao perceber o link suspeito. Todo cuidado é pouco.

Outro golpe comum é o que chamamos de engenharia social, em que o golpista entra em contato com clientes ou fornecedores se passando por alguém da empresa: "Aqui é o João da empresa xxx, estou substituindo o responsável do financeiro, queria confirmar qual foi o valor do último serviço prestado e solicitar que mudasse a conta de pagamento para uma nova, pois estamos fazendo uma readequação interna".

Seus colaboradores estão preparados para lidar com uma situação dessas? Pode parecer óbvio que se trata de um golpe, mas no dia a dia de uma empresa, com centenas de afazeres e prazos, não estamos preparados para isto e muitos colaboradores também não e isso pode gerar enormes prejuízos, inclusive financeiros.

Não existe solução definitiva, mas a melhor forma de evitar a grande maioria desses golpes é focar nas pessoas.

Protocolos para definir como agir em casos como esses, treinamentos, conscientização e uma cultura de segurança é o melhor caminho para mitigar as possibilidades de golpes.

Existem golpes mais sofisticados e são direcionados a tecnologia apenas e isto pode e deve ser conversado com frequência com seus fornecedores de tecnologia ou equipe de TI. Uma ação simples e prática neste caso é procurar manter sempre os sistemas e aplicativos atualizados.

O aperfeiçoamento constante e a criação de uma cultura de segurança são uma das melhores armas que temos na gestão do negócio e isso precisa ser tratado no dia a dia, bem como qualquer outra atividade da empresa.