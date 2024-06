Congresso ISMA BR 2024 aborda os desafios do estresse no trabalho e será mantido em Porto Alegre

Entre os dias 18 a 20 de junho de 2024, o Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre (RS) recebe o 24.º Congresso ISMA BR, promovido pela International Stress Management Association. Que traz integrado a sua programação o 26º Fórum Internacional da Qualidade de Vida no Trabalho e o 16º Encontro Nacional da Qualidade de Vida na Segurança Pública e no Serviço Público.

Para os participantes a ISMA-BR oferecerá o congresso em formato híbrido - presencial e online. Porém os workshops e o curso continuarão apenas presenciais. Todos os palestrantes estarão presentes no local do evento. A programação completa está disponível pelo site https://eventos.ismabrasil.com.br/



O congresso tem como foco principal a discussão de temas essenciais relacionados ao estresse profissional. Abrangendo questões como burnout, depressão, produtividade sustentável, promoção de trabalho saudável, bem-estar, qualidade de vida na segurança pública e no serviço público, doenças crônicas ocupacionais e tendências atuais do trabalho.

A dinâmica do encontro também é outro diferencial. São quatro eventos acontecendo concomitantemente, onde o participante pode fazer uma seleção de palestras conferindo temas com diferentes profissionais e de acordo com as suas áreas de interesse.



Segundo dados do portal ISMA BR, o estresse profissional hoje afeta 72% dos brasileiros frequentemente, causando adoecimento. E 69% deles estão estressados com o trabalho. “Queremos identificar até que ponto estamos prontos para os desafios que estresse pode causar em diferentes cenários.

O encontro promete ser um espaço de reflexão e aprendizado, fundamental à promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, seguros e produtivos", destaca Ana Maria Rossi, Ph.D., presidente e idealizadora do ISMA BR 2024.



A enchente e a exposição extrema ao estresse



O contexto atual no Rio Grande do Sul, com milhares de famílias e profissionais impactados por uma altíssima carga de estresse em decorrência da enchente, adiciona uma dimensão crucial às discussões do congresso.

"Essa questão com certeza também deve ocupar parte muito relevante dos debates. Como lidar com situações extremas de estresse e o que tudo que isso pode acarretar na vida profissional e pessoal das pessoas?", adianta Ana Maria Rossi.

Durante os três dias o Congresso ISMA BR reunirá mais de 40 palestrantes e entre os destaques da programação está a presença de David Hurtado (EUA), e Valérie Ganem (França), que trarão suas contribuições sobre saúde ocupacional e psicodinâmica do trabalho. A realização do evento é da ISMA BR, com o patrocínio do Zenklub e Care. Apoio Emais Urbanismo. Apoio institucional da ABQV, Escola da AJURIS, FMP, MPT, SBP e SOGAMT.