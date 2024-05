Campanha do Instituto Unicred entrega doações para auxiliar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Desde o início do mês de maio o estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando graves consequências das chuvas, as quais têm causado destruição em várias cidades e deixando um grande número de pessoas desabrigadas. Nessa situação, o Instituto Unicred realiza uma intensa campanha de arrecadação de recursos para auxiliar as famílias impactadas. A instituição entregou uma série de materiais aos pontos de recebimento indicados pelos governos locais. Segundo o Dr. Antônio César de Oliveira Cé, presidente do conselho de administração da Unicred Central Geração, em momentos delicados é vital que se foque em fontes de informação oficiais, principalmente pela exatidão e credibilidade. "Buscamos uma série de informações nas Prefeituras municipais e na Defesa Civil sobre o que era mais importante, urgente e essencial, como água e materiais de higiene e limpeza, que foram nossas primeiras doações. Também alinhamos com os órgãos competentes sobre os pontos de distribuição mais estratégicos, para que esses produtos pudessem chegar com mais rapidez nas comunidades que necessitavam" afirma o presidente do conselho de administração. O Dr. Paulo Abreu Barcellos, Presidente do Instituto Unicred, conta que se teve total apoio do Sistema Unicred e o auxílio de grandes parceiros, que se dividiram na pesquisa de preços e organização das compras. "Em poucos dias já estávamos entregando as primeiras carretas com as doações. Isso demonstra na prática o que é a essência do cooperativismo" salienta.

Atualmente, a entidade está empenhada em coordenar esforços para maximizar o auxílio às vítimas dos recentes desastres. Com a arrecadação registrada até o momento, foram realizadas aquisições e entregas de 52 mil litros de água e kits higiene e limpeza compostos por 2 mil tubos de pasta de dente; 2 mil escovas de dentes; 2 mil shampoos e cremes; 2 mil barras de sabonete; 2 mil pacotes de papel higiênico; 2 mil cobertores de casal; 2 mil detergentes; 2 mil unidades de sabão em pó; 2 mil unidades de água sanitária; 1560 vassouras; e mil baldes.

LEIA TAMBÉM: Fundação Gerações combate prejuízos da enchente com o projeto Porto de Todos

O frio intenso que se aproxima do estado também evidenciou outras necessidades de doação, como a de cobertores. Cé explica que apesar de não estar sendo solicitado com maior urgência, com base na previsão do tempo, decidiram focar nesse item. "Sendo assim, conseguimos ganhar tempo para as primeiras entregas, que foram de sete mil cobertores e coincidiram com a baixa das temperaturas. Entre 20 e 24 de maio, estamos com mais 20 mil unidades de cobertores sendo entregues" destacou Cé. Atualmente os cobertores estão sendo distribuídos nas cidades de Alegrete, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Estrela, Igrejinha, Lajeado, Montenegro, Muçum, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e Santa Maria.

Outra necessidade muito importante nesse momento delicado é a de alimentos. Por isso, viabilizar uma alimentação de qualidade vem sendo um dos grandes objetivos da campanha. "Sabemos que alguns abrigos sofrem com a falta de alimentos, ainda mais com a estadia prolongada de algumas famílias que não conseguiram retornar para suas casas ou as perderam definitivamente nesta tragédia" afirma Cé. No momento, já foram distribuídos 240 quilos de alimentos para a Federação Nacional de Cultura (FENAC) de Novo Hamburgo e 3 mil cestas básicas ao Banco de Alimentos, que atende regiões de todo estado do Rio Grande do Sul.

Barcellos frisa que a intenção é também inovar em ações e estender esta corrente de solidariedade enquanto for possível. "Será necessário apoiar todos que de alguma forma sofrem com essas enchentes e tudo que elas trouxeram por muito mais tempo" ressalta. Para quem deseja ajudar, ele reitera que a campanha sistêmica para arrecadação de recursos para auxiliar as famílias impactadas segue em andamento, visando subsidiar o atendimento das necessidades mais emergentes das regiões afetadas e auxiliar na recuperação das cidades e no acolhimento das famílias. A campanha está aberta ao público. As doações, em qualquer valor, podem ser feitas pela chave pix: Além disso, Cé destaca que todas as cooperativas atuantes no território gaúcho, contribuem e participam efetivamente da campanha desde o início, atuando também no levantamento de prioridades e necessidades de suas regiões. Em relação às próximas ações que estão sendo planejadas,"Será necessário apoiar todos que de alguma forma sofrem com essas enchentes e tudo que elas trouxeram por muito mais tempo" ressalta. Para quem deseja ajudar, ele reitera que a campanha sistêmica para arrecadação de recursos para auxiliar as famílias impactadas segue em andamento, visando subsidiar o atendimento das necessidades mais emergentes das regiões afetadas e auxiliar na recuperação das cidades e no acolhimento das famílias. A campanha está aberta ao público. As doações, em qualquer valor, podem ser feitas pela chave pix: [email protected]

Berço do Sistema Unicred, Barcellos afirma que o Rio Grande do Sul precisa de nossa união para passar por essa que já é a maior tragédia climática da história do Estado. "Somos gratos ao nosso estado, ao povo gaúcho e é de grande importância retribuirmos, ainda mais neste momento" diz. A instituição pretende então, por meio de ações e de seus projetos e programas, auxiliar no que for possível para que o estado do Rio Grande do Sul volte a ser forte e pujante.