MK investe em ampliação

Ao comemorar 30 anos, a MK Life - empresa gaúcha especializada em equipamentos odontológicos - inaugura uma nova sede no bairro 4º Distrito, em Porto Alegre. Com um investimento de R$ 15 milhões, a empresa dobrou sua área de 1 mil m² para 2 mil m² para atender à crescente demanda. "Nossa capacidade estava estagnada por falta de espaço", explica o CEO, Dr. Michel Klymus. A ampliação inclui um novo centro de distribuição, laboratórios e aumento na linha de produção.

Fundada em 1993 para fabricar produtos de prótese, a MK Life rapidamente se destacou pela qualidade e tecnologia. Em 2009, adquiriu uma indústria de endodontia da Alemanha, consolidando-se como líder no Brasil. Atualmente, a empresa também importa materiais de países como República Tcheca, EUA, Itália, Alemanha e Suíça. Luciano Cardozo, CFO, destaca a intenção de expandir para o mercado latino-americano e fortalecer o e-commerce, que já representa 30% do faturamento. "Queremos oferecer uma entrega mais ágil aos dentistas", afirma Cardozo, mencionando o foco no Nordeste brasileiro.

Dr. Klymus, doutor em endodontia pela USP, mantém a liderança da empresa investindo em pesquisa. A nova sede terá uma sala de treinamento para capacitar dentistas com as mais avançadas tecnologias de tratamento de canal. A MK Life também realizará cursos de endodontia mecanizada para o SUS, melhorando a qualidade e agilidade dos tratamentos. Uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre já reduziu a fila de espera para tratamentos de canal nos postos de saúde.

Com São Paulo e Rio de Janeiro como principais clientes, a MK Life expande sua área produtiva para desenvolver novos produtos nos segmentos de cosméticos e saneantes odontológicos, atualmente produzindo 60 mil unidades por mês.

LEIA TAMBÉM: Auxiliadora Predial prevê expansão com novas franquias



Empresas & Negócios - Como MK Life iniciou suas atividades e quais foram os principais marcos em sua trajetória desde sua Fundação em 1993?

Michel Klymus - Então, começamos em 93 com produção de alguns equipamentos e produtos para prótese, para laboratório de prótese e também para acadêmicos. A gente atendia algumas universidades fabricando produtos da linha acadêmica, depois disso, logo em seguida nós percebemos uma necessidade no mercado por alguns produtos da área de dentística. E aí a gente iniciou o processo de importação. Então nós trazíamos produtos dos Estados Unidos, da Alemanha, da República Tcheca e logo em seguida, um terceiro marco importante da empresa foi quando nós compramos uma fábrica de instrumentos endodônticos na Alemanha, então nós compramos essa fábrica aproximadamente em 2010 e tivemos todo um processo de nacionalização dessa indústria, de trazer esses equipamentos para o Brasil, que não é muito fácil e iniciamos então a produção própria dos equipamentos para endodontia aqui no país, sendo a primeira fábrica desse tipo de instrumentos no país. E aí com a crescente a empresa foi se especializando nessa área cada vez mais e hoje nós somos líderes nesse segmento de endodontia no país.

E&N - Foi 1993. E aí depois o segundo marco foi em que ano?

Michel Klymus - Logo em seguida em 94 ou 95, nós começamos com as importações dos Estados Unidos, em 2011 nós compramos essa fábrica na Alemanha e aí começamos a fabricação dela em 2012 de produtos endodônticos aqui no Brasil. Em 2017, uma data muito importante para nós, foi quando nós introduzimos a nossa linha de instrumentos rotatórios da linha mecanizada. E isso também foi um grande diferencial para nós. A gente fez o lançamento num Congresso em Minas Gerais e lançamos essa linha de instrumentos para endodontia mecanizada.

E&N - Isso também ajudou na questão da liderança?

Klymus - Com certeza consolidou o nosso segmento aí na liderança.

E&N - Quais são os países de origem dos produtos importados pela MK Life? Como a empresa garante a qualidade de segurança deste produto para o mercado brasileiro? Vocês ainda importam?

Klymus - A gente ainda tem alguma alguma linha de importados, a gente importa da República Tcheca ainda, alguma coisa também da Alemanha. Como que é feito o controle de qualidade, pela minha formação ser em odontologia e com o doutorado em endodontia, a gente acaba usando isso no dia a dia, testando, tendo um conhecimento técnico, além do que nós temos um laboratório de controle de qualidade dentro da empresa, onde nós realizamos testes de qualidade e desenvolvimento de produtos também, junto com isso, a gente trabalha muito com muitas universidades no país onde esses centros de Pesquisas, junto com nossa empresa desenvolvem produtos, fazem testes de qualidade, fazem testes comparativos com outras marcas tanto nacionais como importadas e acabam produzindo muitos artigos científicos, muitos trabalhos de mestrado, trabalho de doutorado que utilizam-se dos produtos para essas pesquisas.

E&N - Com o recente investimento na nova sede em Porto Alegre, quais são os principais objetivos da empresa em termos de expansão e melhorias na linha de produção?

Klymus - Com essa nova sede num espaço melhor também não só para os nossos produtos, mas principalmente para os nossos colaboradores com instalações mais adequadas, com mais conforto, aumentar também a capacidade produtiva e a capacidade de atendimento a uma demanda que nós tínhamos reprimida, nós deixávamos todo mês, cliente sem atender ou não podendo dar ou não tínhamos todo o potencial que nós vamos ter hoje. Então, os laboratórios novos com a produção de novos produtos e a implementação de produtos na linha nós já temos.

E&N - Falaste em aumento na capacidade produtiva. Quantos por cento vai ser aumentado essa capacidade produtiva?

Klymus - A nossa ideia é em torno de 40% de aumento na capacidade produtiva.

E&N - E novos produtos, quais serão esses novos produtos e quando eles devem chegar no mercado?

Klymus - Então, nós estamos em fases de registros e testes do Inmetro. Então nós já teremos agora nesse segundo semestre novos equipamentos disponível para o dentistas, como, uma bomba de de solução de irrigação para tratamento endodôntico e também estamos em fase de registros de novos equipamentos, novos motores, toda uma linha nova ótica de lupas e também trabalhando com uma linha desenvolvendo uma linha de tomógrafos.

E&N - Esses novos produtos devem chegar ainda em 2024 no mercado?

Klymus - Para o segundo semestre nós teremos essa linha óptica de lupas. Sim, esses estarão disponíveis agora no segundo semestre de 24. Os tomógrafos, isso é um projeto bem mais longo que será para o segundo semestre de 2025. Em 2025 no primeiro semestre nós teremos o lançamento da linha de scanners intra oral. Então, aquela moldagem que o dentista fazia com material de moldagem, com impressão, agora vai ser feito digitalmente, vai ser escaneado a boca e transferido eletronicamente para o computador.

E&N - Como a MK Life pretende expandir sua atuação no mercado latino-americano, especialmente em países como Chile e Argentina e como o e-commerce está contribuindo para esse processo?

Klymus - Então, o e-commerce, ele é muito voltado para o mercado nacional, porque a o atendimento desse e-commerce é diretamente para o consumidor e o atendimento aos países latino-americanos, outros países do Mercosul, são realizados através de distribuidores. Então o distribuidor compra e ele vai fazer essa distribuição lá nesses países como, Argentina, para os dentistas da Argentina e para os dentistas do Chile. Então fica, o e-commerce nosso ele é voltado para o Brasil, para o atendimento no Brasil. Ainda sobre a questão anterior, que tinha E&Ndo qual a expectativa em relação a nova linha de produtos, era sobre os investimentos na nova sede de Porto Alegre, não?

E&N - Voltando essa questão dos países latino-americanos hoje, vocês estão atuando nesses países ou não?

Klymus - Hoje atendemos Uruguai e Argentina que são mercados pequenos comparados ao Brasil, mas faz parte do posicionamento estratégico da empresa em atuar e ser conhecida mais internacionalmente.

E&N - A entrada no Chile é um mercado importante?

Klymus - Nenhum país é comparado ao Brasil, mas o Chile é um mercado importante. O Chile é um país que tem uma economia muito muito forte. Então tem um consumo, um poder de compra muito grande, então ele acaba sendo um país importante por causa disso.

E&N - E outros países fora do Mercosul?

Klymus - Não estão nos nossos planos.

E&N - Poderia explicar como MK Life está contribuindo para a capacitar cirurgiões dentistas com tecnologias avançadas para tratamento de canal, incluindo os cursos de endodontia mecanizada?

Klymus - Então por ser uma nova tecnologia, a MK Life acaba promovendo cursos de treinamento e de capacitação para os Dentistas aprenderem a usar essa endodontia automatizada, esse tratamento de canal mais automático. Então a gente promove em diferentes cidades no país, principalmente cursos intensivos de três a quatro dias, onde se leva, convidamos dentistas, se leva um professor renomado que ensina as técnicas de tratamento. Então, esses cursos ocorrem em diferentes capitais e também no interior e sempre quando tem congressos de endodontia a MK Life, sempre leva professores a participarem desses eventos como ministrantes para ensinar essa nova tecnologia para os dentistas.

E&N - Desde quando a MK Life promove esses cursos e quantos dentistas pode se dizer que tenham sido capacitados até hoje?

Klymus - Bom, desde 2017 que foi quando nós lançamos essa linha de instrumentação automatizada, a gente vem promovendo esses cursos. Nós temos professores credenciados, consultores e onde ocorre uma vez por mês, reúne 20, 30 dentistas e faz esse treinamento. Eu acho que a MK Life já deu treinamento para mais de 4 mil a 5.000 dentistas no país.

E&N - Qual é o impacto da parceria realizada pela MK Life com a prefeitura municipal de Porto Alegre nos que diz respeito à redução das filas de espera para tratamento de canal nos postos de saúde da capital?

Klymus - Não só com a Prefeitura de Porto Alegre, mas com muitas outras prefeituras que adotam ou que querem adotar uma endodontia mais moderna, um tratamento de canal mais moderno, mas não só relacionado à modernidade, mas ao tempo que se leva na realização de um tratamento de canal. Isso eu ganho um tempo onde eu tenho uma consulta, um tratamento de canal que eu levo quatro, cinco consultas num método tradicional e eu posso passar para no máximo duas consultas, então eu atendo, eu ganho o dobro da capacidade de atendimento. Então nós temos convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, é um um grande usuário dessa nova tecnologia, além da compra através de licitação dos nossos produtos, nós oferecemos então o treinamento desses dentistas. Então a gente fez a capacitação desses dentistas para utilização dos produtos e isso vai gerar um maior número de pacientes atendidos e diminuição da fila de espera do SUS.

E&N - Essa diminuição de fila, qual seria a estimativa disso? Qual é o tempo? Como é que a gente pode ter uma mensuração disso?

Klymus - Então, a ideia é que se hoje nós temos uma fila de espera de 6 meses, 8 meses, eu não sei qual é o tempo que está a fila de espera para tratamento de canal numa prefeitura. Mas a partir do momento que tu torna um tratamento de canal automatizado esse tempo deve cair pela metade.

E&N - Além da Prefeitura de Porto Alegre, vocês têm essa parceria com outras prefeituras?

Klymus - Sim, a Prefeitura de São Paulo é um grande parceiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, prefeitura de Araraquara, prefeitura Municipal de Bauru. Então são alguns que eu lembro assim de cabeça onde a gente já tenha atuado bastante.

E&N - Como a empresa planeja expandir sua área produtiva com mais Laboratórios para desenvolvimento de Novos Produtos no segmentos de cosméticos saneantes odontológicos?

Klymus - A parte de saneantes é a parte que está envolvida a limpeza, a assepsia. Então hoje, a ideia é que a gente lance alguns produtos para limpeza e assepsia do canal do sistema de canais dos dentes, né? Então são líquidos irrigantes aonde a gente vai ter junto com esse equipamento que eu comentei no início, que é uma bomba de irrigação para fazer o saneamento e assepsia dos canais radiculares. Então essa é a expansão para a área de saneantes. A área de cosméticos também é ligada à odontologia, onde por exemplo, um gel clareador que tu possa usar, ele é um cosmético porque ele vai fazer o clareamento dos dentes. Então a ideia é termos também uma linha de clareadores, principalmente clareadores internos, para quando o dente está escurecido por dentro a gente possa clarear esse dente e devolver ele aquela coloração. Ele sofreu um trauma, bateu e ele às vezes tem uma hemorragia interna e acaba escurecendo o dente. Então a parte de cosméticos são produtos e técnicas que o dentista vai utilizar para devolver a cor original desse dente.

E&N - Quando devem entrar esses produtos?

Klymus - Esses produtos são para o início de 2025.

E&N - Quais são os próximos passos da MK Life em termos de inovação e contribuição para o setor odontológico no Brasil e na América Latina?

Klymus - Eu acho que o grande caminho hoje da odontologia é a digitalização. Cada vez mais a gente está mudando, esse mercado está mudando para uma odontologia digital, então, nós estamos desenvolvendo produtos justamente nessa área, como o scanner que eu havia comentado anteriormente, que tu pode fazer uma moldagem de um elemento dentário de um dente só para fazer uma coroa unitária. Como pode fazer a moldagem de um desdentado completo para fazer uma prótese total ou quando tu bota um implante, tu pode moldar também para colocação desses implantes. Então são chamados scanners intraorais. Depois, o segundo processo é a elaboração de aparelhos. Por exemplo, aparelhos ortodônticos e guias cirúrgicas que são feitas através de impressoras digitais, então isso também faz parte da odontologia digital. E a parte do tomógrafo, onde a ideia é que cada vez mais o dentista possa ter um tomógrafo no seu consultório ou na sua clínica e realizar a tomografia odontológica para exames do paciente direto no seu consultório, sem depender de um de um local terceirizado hoje e economia de custo também, disso tudo, porque tu tendo um tomógrafo disponível, você tem um custo mais mais baixo.