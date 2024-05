ACG Home Care realiza ação que une cuidados com a saúde e música

A ACG Home Care trabalha com o serviço de internação e atenção domiciliar de saúde, sendo uma das maiores no País neste ramo. A empresa com sede em Porto Alegre está atualmente realizando uma campanha em parceria com a cantora Nalanda, na qual estão sendo distribuídos kit música para mais de 300 pacientes da empresa em todo o País.

O serviço da empresa se baseia em montar toda uma estrutura hospitalar na casa das pessoas, desde a equipe até os equipamentos, podendo funcionar como uma pequena UTI em casa ou até mesmo montar uma estrutura para atendimentos mais simples como fisioterapia, fonoaudiologia, e nutrição. O CEO da ACG Home Care, Alexandre Pires explica que esse é o carro-chefe e que além disso a empresa trabalha com uma gama de cuidadores de pessoas.

"O nosso diferencial é que quando fazemos esse serviço de cuidadores, eles são supervisionados pelo nosso médico responsável e também pela enfermeira responsável, então a cada paciente tem uma enfermeira que vai na casa dele verificar se está tudo de acordo com as normas que a Anvisa exige para uma qualidade de atendimento. Essa é a base do nosso serviço" descreve Pires.

No que se refere à intenção da empresa com a distribuição dos kits música, é a de trazer o emocional à tona. Pires explica que a música é o que mais conecta as pessoas com o seu interior e emocional porque termina ativando questões da memória afetiva. "Muitas vezes o que o paciente mais está precisando além de todo esse cuidado com a saúde é essa reflexão com ele mesmo para auxiliar na sua cura" ressalta Pires ao relacionar com patologias que podem ser curadas.

Entretanto, ele também comenta sobre aquelas como o Alzheimer, patologias que são duradouras e reafirma que a conexão no caso desses pacientes também é muito importante porque faz com que eles se conectem com aquilo que de melhor teve para eles na sua trajetória de vida. O CEO explica que a faixa etária atendida vai desde a neonatologia até a terceira idade.

O próximo passo para desenvolver a campanha foi escolher um artista para interpretar as músicas e "com a voz da Nalanda a gente conseguiu alcançar isto" afirma Pires. A ideia de trazer temas sobre a saúde e música surgiu no final de 2022, onde o vídeo especial de final de ano com a cantora Nalanda, na página da ACG Home Care, alcançou mais de 14 mil visualizações.

"É uma campanha recente, mas a receptividade nas redes sociais foi muito grande e alguns pacientes permitiram gravação para essa campanha e sua posterior publicação nas redes sociais" diz o CEO. A atual embaixadora da marca e a ACG pensaram no por que não presentear os pacientes, os clientes com música. "Então foram feitas essas compilações de músicas que eu gravei, a playlist apresenta tanto músicas covers como músicas autorais" explica a cantora. As canções exploram o repertório da música popular brasileira interpretadas por ela, incluindo hits das novelas globais e músicas de sua autoria.

O Kit Música contém então um pen drive e uma caixa de som, é disponibilizada uma playlist de 9 músicas, além de um recado falado da Nalanda explicando o porquê da música e como que a música pode auxiliar no processo de cuidados com a saúde do paciente. "A ideia é muito legal porque musicoterapia, música como terapia é coadjuvante de muito conhecimento. Tem sido muito estudada, então nada mais justo do que falar sobre isso para dar um pouco de leveza para esse ambiente da saúde que é o cuidado domiciliar, o qual muitas vezes pode ser pesado tanto para a família quanto para o próprio paciente" afirma a cantora.

As músicas são selecionadas de acordo com o mês de atuação, como por exemplo o Abril Azul que tem como foco o autismo. "A Nalanda conseguiu trazer a música Aquarela dentro dessa comunicação para falar sobre o autismo, tentando trazer para as mães e os pais que nos seguem nas redes sociais" destaca o CEO. O foco na construção do relacionamento do paciente com a música é mais intimista, num estilo mais acústico para que a pessoa relaxar e cantarolar essas músicas.

Além disso, o kit não é o único meio em que a playlist será disponibilizada. Foram atendidos primeiramente os pacientes da ACG, mas foi montada para disponibilização posterior uma playlist no YouTube, com músicas da Nalanda que será chamada Música e Saúde. "A playlist já está pronta e oculta no YouTube e assim que nós finalizarmos a distribuição dos kits, iremos abrir para o público que as pessoas têm gostado tanto" afirma Pires. Tanto Pires quanto Nalanda optaram pela posterior disponibilização no YouTube por acharem mais democrático para quem não é ligado à tecnologia ou tem idade mais avançada.