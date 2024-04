Programa Gerdau Transforma insere mais mulheres no empreendedorismo

A próxima edição do programa Gerdau Transforma será especial. A ser realizada entre os dias 6 e 10 de maio, a iniciativa promoverá a capacitação e mentoria de mulheres com mais de 18 anos interessadas em empreender ou que já possuam um negócio. As aulas serão virtuais, das 19h às 22h. É possível se inscrever até o dia 5 de maio, de forma gratuita.

Durante esta edição do curso, que tem o slogan "Mulheres que inspiram", as participantes poderão abrir ou estruturar seus próprios negócios de uma forma organizada e orientada, a partir do uso de ferramentas de gestão para o desenvolvimento de habilidades.

Com esse projeto, a Gerdau pretende impactar a sociedade por meio da cultura empreendedora, incentivando pessoas de qualquer idade a progredirem na vida através de um negócio. Em cinco anos, a Gerdau ajudou mais de 3,5 mil participantes de 461 cidades no Brasil e na América Latina a abrirem seus próprios empreendimentos.

"Nós entendemos que o programa Gerdau Transforma representa uma forma de proporcionar aos empreendedores brasileiros jornadas possivelmente parecidas com a da Gerdau", conta o líder de responsabilidade social da empresa de aço, Paulo Boneff.

No processo de criação do programa, a Gerdau identificou a necessidade de escolher uma metodologia que entregasse resultados rápidos. Isso porque muitos dos participantes precisam da renda do empreendimento para garantir sua subsistência. Dessa forma, a equipe da Gerdau entrou em contato com a Agência Besouro, cuja metodologia By Necessity cumpria com a urgência procurada.

No início de cada edição do projeto, o participante recebe ideias de negócios relacionadas ao seu perfil. Os instrutores apresentam aos alunos alguns norteadores estratégicos e a concepção de marca.

A etapa seguinte à formação de cinco dias é o processo de incubação. Nele, todos os participantes são acompanhados por um professor, através de consulta presencial ou virtual, pelo período de 12 semanas.

"Nós falamos sobre vendas, comunicação, fluxo de caixa, e também sobre os diversos cenários que esse negócio pode enfrentar. Tudo isso para, no final, montar um plano de ação", relata o CEO da Agência Besouro, Vinícius Lima.

A equipe de comunicação da Agência Besouro cria uma marca e também desenvolve o logotipo da empresa de cada um dos participantes. Por meio de uma ficha de briefing, o aluno escolhe o nome e o slogan da empresa, além do tipo de fonte e as cores do logotipo. Depois disso, o professor tira uma foto da ficha e sobe no sistema. Ela é recebida pelos designers, que a desenham no Photoshop.

O nome curioso da Agência Besouro é uma metáfora entre o grande poder de resiliência do inseto e das pessoas de baixa renda. O besouro passou por enxurradas, por ondas de extremo calor, por frio e ainda por outras dificuldades do deserto no Egito. É um inseto que sobreviveu a várias adversidades para existir até hoje.

"As pessoas da comunidade periférica conseguem ascender na vida, apesar de muitos obstáculos, como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Elas conseguem sobreviver a uma realidade que não é fácil para quem tem baixa renda. A agência se chama Besouro pela capacidade de resiliência do inseto e também das pessoas da periferia", explica Lima.