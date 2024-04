RS Moda apresenta novidades em 2024

Um dos mais importantes eventos de moda do Rio Grande do Sul terá novidades em 2024, o RS Moda, organizado pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) junto com alguns sindicatos do setor do vestuário e da moda no Estado, ganhou mais um dia de programação, mudou o horário de visitação e ampliou o conteúdo apresentado aos visitantes. Neste ano, ocorrerá em três dias, 09, 10 e 11 de julho, das 12h às 20h, no Pavilhão do Centro de Eventos Fiergs com palestras, desfiles, workshops, conexões e negócios. Nas edições anteriores, o RS Moda se concentrava em dois dias e com funcionamento na manhã e tarde.

Tradicionalmente, o RS Moda, criado em 2006 com o propósito de promover as empresas da indústria do vestuário do Estado em eventos anuais, como um projeto de comercialização, hoje traz moda independente, criativa e autoral, fortalecendo a cadeia produtiva do setor, como: vestuário, confecção, têxtil, bolsas, calçados, acessórios, joias e bijuterias.

"Mais que uma feira de negócios, somos um movimento em prol da moda. Aproximando a indústria do varejista, com inovação e tendências. Conectamos o mercado gaúcho com a moda nacional. Com uma curadoria focada na criatividade, apresentamos marcas com produção local, em um momento de crescimento exponencial do vestuário importado. Reforçando negócios impactamos positivamente a economia, através da geração de empregos e aumentando a competitividade da indústria brasileira", diz Julianna Fraccaro, presidente do Sivergs.

Em paralelo à feira ocorrem os desfiles com as tendências da Primavera 2024 e do Verão 2025, uma verdadeira vitrine dos talentos do Rio Grande do Sul. Marcas mostrarão ao público, incluindo lojistas de vários estados, suas coleções que estarão nas ruas nos próximos meses. Hoje, a produção do vestuário no Rio Grande do Sul se destaca no cenário nacional por ter muitos diferenciais, como a confecção de produtos de extrema qualidade e inovação. Os expositores estarão prontos para atender as demandas de MEIs, micros, pequenas, médias e grandes empresas.

Intercalado com os desfiles ocorrerão palestras com renomados nomes da moda regional e nacional com conteúdos relevantes para a cadeia produtiva da moda. Os nomes ainda são guardados a sete chaves. As empresas de tecnologia são um elo importante para fomentar a evolução da moda e negócios no Rio Grande do Sul, incorporando tecnologia de ponta em diversos aspectos da indústria. Por isso, a grande novidade do ano será a área reservada para a tecnologia. Nela, são esperadas empresas do setor que desempenharão um papel crucial ao apresentar soluções inovadoras aos participantes.

Cerca de 10 estandes estarão distribuídos numa área de aproximadamente 454m². Entre os serviços ofertados aos participantes estão software, realidade aumentada, sistemas de gestão, e-commerce, provador virtual, ERP e demais segmentos do setor de tecnologia para moda.

Um palco paralelo será montado para talks e apresentações das empresas e projetos, facilitando a interação com os visitantes "Palestras de conteúdos voltados exclusivamente para a tecnologia no setor da moda ocorrerão simultaneamente à programação do palco principal. Ao longo dos três dias, o público poderá conferir assuntos variados, que vão desde inovação aberta até o mercado digital nos próximos anos", informa o Gerente do Centro de Eventos Fiergs, Kurt Ziegler.