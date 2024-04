Sicredi Origens RS pretende ultrapassar 40 agências até 2030

Com mais de 113 mil associados, o Sicredi Origens RS prevê que até 2030 vai ultrapassar a marca de 40 agências nos nove municípios de atuação da cooperativa. Em 2023, a instituição entendeu que seria necessário um nome curto, forte, com o poder de resgatar as origens e estar alinhado aos atributos da marca Sicredi. Após uma pesquisa que envolveu associados e funcionários, foi escolhido em assembleia geral o nome Sicredi Origens RS. A estrutura da cooperativa conta com 522 funcionários, 28 agências físicas e uma agência móvel, localizadas em Porto Alegre e nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. Segundo o presidente do Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow, todas estão alinhadas ao propósito de oferecer ao associado comodidade, ambiente amplo, moderno e favorável ao relacionamento. No ano passado, conforme Sielichow, a entidade apoiou os associados (pessoa física, jurídica e do agronegócio) a incentivarem os seus negócios. Foram inauguradas agências em Porto Alegre (Centro Histórico e avenida Protásio Alves), Cachoeirinha (Distrito Industrial e Bom Princípio) e Canoas (Mathias Velhoo), bem como a nova sede administrativa da Cooperativa na avenida Mariland, 477, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Empresas & Negócios - Por que decidiram reposicionar a marca Sicredi União Metropolitana RS para Sicredi Origens RS?

Ronaldo Sielichow - O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, que teve seu início em Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, em 1902, e, atualmente, está presente em todos os estados brasileiros. Nós somos um sistema de crédito cooperativo, formado por mais de 100 cooperativas. Somos referência em organização cooperativa, nacional e internacional. Ao longo destes mais de 120 anos, o Sicredi vem se consolidando pelo seu propósito de construir uma sociedade mais próspera. É uma marca humana, comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. A nossa marca é Sicredi, e ela não mudou. A nossa Cooperativa Sicredi Origens RS atua em Porto Alegre e Região Metropolitana desde 1925. Somos a primeira Cooperativa de Crédito da cidade de Porto Alegre. Ao longo da nossa trajetória tivemos alguns nomes e dentre eles Sicredi União Metropolitana RS, que surgiu em 2010 simbolizando a união das Cooperativas Sicredi Metrópolis RS e Sicredi Empreendedores RS. Entretanto, em 2023, revisitando a nossa história e prestes a comemorar os 100 anos de fundação da nossa cooperativa, que acontecerá em 6 de setembro de 2025, entendemos que seria necessário um nome curto, forte, com o poder de resgatar as nossas origens e estar alinhado aos atributos da marca Sicredi. Após pesquisa com os associados e com os funcionários foi escolhido em assembleia geral o nome Sicredi Origens RS.

E&N - A Sicredi Origens RS pretende inaugurar novas agências em Porto Alegre e na Região Metropolitana em 2024?

Sielichow - Estamos em um momento muito bom da nossa cooperativa de crescimento sólido, vigoroso e sustentável. O processo de expansão vem acompanhado de uma entrega de excelência e alto nível de satisfação dos nossos mais de 113 mil associados. Cada vez mais as pessoas têm identificado o impacto econômico e social de uma cooperativa de crédito em suas regiões. Em 2023, crescemos e apoiamos os nossos associados (pessoa física, jurídica e do agronegócio) a alavancarem os seus negócios e realizarem os seus sonhos. Inauguramos agências em Porto Alegre (Centro Histórico e avenida Protásio Alves), Cachoeirinha (Distrito Industrial e Bom Princípio) e Canoas (Mathias Velho), bem como a nova sede administrativa da Cooperativa - avenida Mariland, 477, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Estimamos até 2030 ultrapassar a marca de 40 agências nos nove municípios de atuação da Cooperativa Sicredi Origens RS.

E&N - Quantas agências e funcionários a Sicredi Origens RS possui e quais as cidades em que atua?

Sielichow - Temos 522 funcionários, 28 agências físicas e uma agência móvel, localizadas em Porto Alegre e nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. Todas alinhadas ao propósito de oferecer ao associado comodidade, ambiente amplo, moderno e favorável ao relacionamento. Acreditamos na importância e força do relacionamento próximo e transparente para contribuir com os negócios dos associados e com o desenvolvimento dos municípios onde atuamos. As pessoas são o coração do nosso negócio, por isso, temos um olhar genuíno para nossos associados, com muito cuidado nas nossas relações. As nossas agências representam também a forma como nos relacionamos, além de oferecermos uma consultoria financeira adequada ao momento de vida de cada um. Colocamos à disposição dos associados salas para que possam realizar reuniões com os seus clientes, fornecedores ou colaboradores. Junto com o objetivo de ampliar essa proximidade com o associado, temos buscado também fortalecer a atuação digital por meio de múltiplos canais de atendimento, trazendo conveniência, independentemente de onde o associado estiver. Inclusive, o Sicredi se destacou como o emissor de cartão de crédito com o atendimento mais completo via WhatsApp, segundo pesquisa da Card-Monitor.

E&N - Como funciona o Fundo de Desenvolvimento Social do Sicredi Origens RS?

Sielichow - O Sicredi é humano. O Fundo de Desenvolvimento Social representa esse olhar para a prosperidade de toda a sociedade. Ele é um programa do Sicredi, que, anualmente, destina parte dos resultados financeiros para apoiar as pessoas, por meio de projetos que desenvolvam a cultura, a educação, o esporte, a saúde, a segurança e a sustentabilidade. O programa em nossa cooperativa existe desde 2018 e só se viabiliza quando o associado utiliza os produtos e serviços e através da geração de mais resultado, possibilita que os recursos sejam destinados para um número maior de projetos locais. Após a pré-seleção todos passam por uma análise do comitê de cada região onde as ações serão implementadas. O nosso associado, enquanto dono do negócio, não só destina parte do seu resultado para melhorar a qualidade de vida na sua região, como escolhe os representantes que irão participar da seleção dos projetos do Fundo de Desenvolvimento Social, quais entidades serão contempladas e o quanto de recurso será destinado para cada uma delas. O Fundo de Desenvolvimento Social é resultado desta transparência e proximidade que temos com os associados e com a sociedade, que cria laços de confiança e permite crescermos juntos. As inscrições foram concluídas em março e neste momento estamos na etapa de análise de projetos e em breve as entidades selecionadas serão divulgadas. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial.

E&N - Por que as cooperativas são tão fortes no Rio Grande do Sul?

Sielichow - A história da colonização gaúcha é marcada fortemente por imigrantes vindos da Europa, lugar onde o cooperativismo já era uma realidade. Inclusive, a primeira Cooperativa de Crédito da América Latina foi fundada, aqui, no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, em 1902, pelo padre suíço Theodor Amstad, hoje Sicredi Pioneira. Ao longo do tempo, esse modelo de negócio foi sendo difundido no Estado e, atualmente, está presente em todo o Brasil. O relacionamento próximo com os associados e o compromisso com o desenvolvimento da economia local são fatores que fortalecem o cooperativismo de crédito no Rio Grande do Sul e em todo o território brasileiro.

