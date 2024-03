Push, plataforma de empreendedorismo e carreiras do Steal The Look, estreia no Gramado Summit

O Push, evento feminino de carreira e empreendedorismo criado pelo Steal The Look, anuncia sua 5ª edição, em um novo formato (exclusivamente para esta edição), dentro do Gramado Summit, maior evento de inovação do país, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de abril. A plataforma Push terá um palco exclusivo com curadoria própria, que contará com 45 painéis e cerca de 60 speakers referência no mercado, além de ser co-curadora oficial das programação na Gramado Summit.



O palco Push proporcionará mais de 25 horas de conteúdo em formatos de palestras, talks e entrevistas, trazendo insights e temas como empreendedorismo, carreira, moda, beleza, conteúdo, influência digital, tecnologia, comunidade, sustentabilidade, finanças, entre outros.



Entre os confirmados no palco PUSH estão grandes nomes do mercado nacional como Maurício Bastos, da Arezzo&Co; Dando Baumgartner, fundador do Way Model; Ana Buchaim, Vice-Presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social da B3; Giovana Duval e Débora Dias, do Bronze da GG; Ju Ferraz, CEO da Holding Clube e Lisiane Lemos, secretária da Inclusão Digital do Rio Grande do Sul; Isa Isaac Silva, Designer de moda e fundadora da marca Isa Isaac; Luanna Toniolo, fundadora e CEO da TROC; Patricia Lima, fundadora e CEO da Simple Organic; Luanda Vieira, jornalista; Mari Villaça, podcaster e comunicadora; e a fundadora e CEO do Steal The Look e do Push, Manuela Bordasch.



Além disso, influenciadoras referências no mundo empreendedor como Mari Saad, Jade Seba, Isa Domingues, Flávia Alessandra, amplamente conhecida como atriz e Carol Trentini, consagrada modelo brasileira marcam presença no evento.



“O Push é por natureza um conector e impulsionador de carreiras, engajando nossa comunidade e incentivando, por meio de muito conteúdo, as pessoas a buscarem sempre mais em suas vidas profissionais. Levar essa iniciativa para dentro do maior evento de inovação do País é gratificante e estamos animados para ver esse novo formato se desenvolver e impactar o máximo de pessoas possível com nossa curadoria de speakers incríveis”, afirma Manuela Bordasch, fundadora do PUSH e Steal the Look.



O Steal the Look terá ainda um stand de 30m² para receber convidados e parceiros com o objetivo de amplificar o conhecimento sobre a marca, produtos e serviços prestados. Além disso, dois dos 45 painéis do PUSH acontecerão no palco principal da Gramado Summit, sendo um no dia 10, em formato de entrevista com Mariana Saad e Jana Rosa, empreendedoras e influenciadoras e outro no dia 12 com Manuela Bordasch, CEO e fundadora do Steal The Look, Dando Baumgartner, da Way Model e Carol Trentini, modelo e empresária.



A iniciativa tem uma série de marcas parceiras nesta edição. Entre os patrocinadores estão Samsung, Simple Organic, Panvel e Época Cosméticos. Já como apoiadores, o PUSH tem marcas como Melissa, Lojas Renner, Anselmi, Docile, Spotify, B3, Malwee, ZZ Mall e Arezzo.