Futurecom debate aplicações da IA Generativa

O Futurecom - maior plataforma de conectividade, tecnologia e inovação da América Latina - promove o encontro virtual Pós-MWC Barcelona By Futurecom 2024 no dia 20 de março, às 16 horas. Na ocasião, serão apresentados ao mercado nacional os principais insights, mapeamento e análises das tendências do maior evento de tecnologia móvel do mundo.

"Conectando ideias, Inovando Mercados e Transformando Negócios" é o tema guarda-chuva que abrange o conteúdo completo no encontro, que tem como objetivo debater os destaques e as tendências que foram a tônica do Mobile World Congress Barcelona 2024. A ideia é ampliar e levar para o centro das discussões as estratégias das empresas que formam o conglomerado de tecnologia da informação e inovação no Brasil.

O Futurecom mais uma vez marcou presença no MWC 2024 com a participação de sua delegação setorial brasileira. "Visitamos dezenas de empresas de tecnologia e de conectividade presentes em Barcelona. Pudemos checar in loco como as indústrias e os provedores de serviços estão posicionados e implementando as mais diversas camadas de inovação deste mercado que se supera constantemente. São evidentes os impactos e os desdobramentos dos avanços do 5G, das aplicações da Inteligência Artificial Generativa, da massificação do IoT e dos novos casos de uso de redes privativas, que abrem amplas oportunidades de potencialização de soluções para as verticais econômicas", destaca Hermano Pinto, diretor de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, cuja edição deste ano será realizada entre os dias 8 e 10 de outubro, no São Paulo Expo.

O Pós-MWC Barcelona By Futurecom 2024 reunirá um time de debatedores como Hermano Pinto, Diretor da Informa Markets/Futurecom; Ari Lopes, da Omdia; Artur Coimbra, Conselheiro da Anatel; Estella Dantas, Diretora de Relações Institucionais da V.tal; e Marcio Kanamaru, Sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da KPMG.

Para Hermano Pinto, que acompanhou de perto os debates e estandes com uma variedade imensa de novidades, o evento apontou para o amadurecimento de modelos de IoT e, majoritariamente, para os avanços da IA e suas aplicações infinitas em vários setores da economia global. "Esta edição trouxe a Inteligência Artificial como elemento central. No estande da Ericsson, por exemplo, tivemos novidades importantes como aplicações em 6G. Eles estão usando duas faixas de frequência batizadas de 'Centimeter Wave', ou seja, ondas em centímetro, onde as frequências são de 6 GHz (6G em 6 GHz ou 15 GHz). Nos testes já realizados nessas frequências, eles conseguem alcançar uma boa penetração, uma boa cobertura, e as aplicações de maior relevância. Todas elas estão associadas à realidade virtual, à experiência do usuário, com foco em IA", explica Hermano.

A tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) também teve destaque no evento. Segundo o executivo, a Qualcomm tem colocado grandes capacidades de FWA em seus dispositivos, como nos carros conectados. Uma das principais demonstrações no MWC foi da Indústria 4.0, com o uso de robôs, de automação logística, que permite fazer o rastreabilidade.

Esta edição do MWC apontou para o avanço que traz benefícios para todas as camadas sociais. "Tenho a certeza de que estamos, cada vez mais, no caminho da evolução para uma sociedade mais inclusiva impulsionada pela digitalização. Esse movimento não tem volta", conclui Hermano Pinto.