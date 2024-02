Três formas de aprimorar a observabilidade da sua empresa

A observabilidade de aplicações está passando por uma transformação, evoluindo de um conceito técnico para se tornar um pilar central do sucesso empresarial. Vai além do simples monitoramento; trata-se de compreender, aprender e adaptar-se de maneira contínua.

Ao capacitar suas equipes, você proporciona a elas as habilidades necessárias para interpretar e aproveitar plenamente os insights fornecidos pela observabilidade. Essa abordagem proativa não apenas prepara as organizações para os desafios futuros, mas também as colocam em uma posição favorável para inovar e prosperar no ambiente empresarial em constante evolução.

A partir de uma implementação eficaz, as empresas podem obter uma compreensão abrangente do impacto das decisões empresariais nas operações tecnológicas. Ao fornecer uma visão ampla do impacto das decisões de negócios nas operações tecnológicas, assegura-se que as escolhas e os ajustes realizados estejam alinhados com as metas e diretrizes estratégicas estabelecidas pela organização.

Isso envolve a inclusão deliberada de marcadores ou mensagens significativas em pontos estratégicos do código-fonte e da infraestrutura, proporcionando uma trilha clara para compreender o fluxo de execução, além de possibilitar uma identificação imediata de questões ou irregularidades. Essa prática não só simplifica a manutenção e o diagnóstico, mas também fortalece significativamente a observabilidade no ambiente empresarial, tornando-a mais eficaz e resiliente.

Porém, houve um tempo em que a observabilidade era vista como um recurso opcional , um item reservado para as empresas líderes em tecnologia. No entanto, nos próximos anos, essa mentalidade está destinada a mudar drasticamente, deixando de ser uma escolha para se tornar uma necessidade para as organizações que almejam não apenas sobreviver , mas ter sucesso em um ambiente empresarial mais digital.

Economia linear x circularidade: o que vem por aí?

É certo que não se pode mais projetar as estratégias de negócios nos moldes do universo analógico. A tecnologia sempre deixou isso bem claro para quem move a economia, os processos produtivos, a logística e o varejo. Mas, como prever as necessidades da população mundial e vencer desafios como envelhecimento, redução da natalidade, custo de vida, redução de consumo, problemas climáticos que afetam o comportamento ou mesmo as questões que envolvem a sustentabilidade desde a indústria até o reaproveitamento de materiais e de produtos?

Não bastassem todas essas variáveis da equação, nos deparamos com problemas geopolíticos que alteram a economia mundial. E tem mais, a economia linear não é mais vista como promissora. Ou seja, a postura de consumo privilegia hoje quem não explora os recursos naturais indiscriminadamente e incentiva a circularidade e a reciclagem. Não há mais como as empresas desconsiderarem questões como essas em seus planos e se nortear somente pela experiência pessoal dos gestores sem o apoio das novas tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial - tema dos mais debatidos durante a NRF - Big Show 2024, em Nova York, em janeiro.

Um conceito bem interessante que já orienta as estratégias nos projetos de novos produtos é o de Guardião do Produto. Impulsionado pela tendência de circularidade, o consumidor não pretende mais ser proprietário exclusivo, mas apenas o guardião do produto. Exemplo dessa mudança de comportamento é o ecossistema Idle Fish, da chinesa Alibaba, com oferta de uma infinidade de produtos usados, reciclados ou recondicionados, para alugar, que remetem a uma democratização no consumo. Além da mudança de hábitos e conscientização, a diminuição de renda per capita influencia o fim da era da economia linear e o crescimento da circularidade.

Mais uma alteração comportamental que influencia os sistemas de produção, distribuição e varejo é o expressivo aumento da população que passou a morar sozinha, trabalhar em casa e ter as redes sociais como base de seu relacionamento. Isso ficou muito evidente no período pós-pandemia com aumento considerável de casos de solidão e ansiedade.

LEIA TAMBÉM: Dicas para oferecer um Customer Experience de excelência e alavancar vendas em 2024

O momento, portanto, é de parar a máquina do pensamento automatizado para redefinir os processos na linha do pensamento atual e futuro. Em primeiro lugar, ter a checagem concreta do que é verdadeiro ou falso no mundo da comunicação eletrônica é fundamental. Seguir uma "onda falsa" pode arruinar investimentos. Daí em diante, gerar empatia com o público-alvo é um bom começo. É aí que a inteligência artificial deve ser a facilitadora na interação, como já estamos vendo acontecer com as ferramentas criadas para atendimento em tempo real baseadas em chatbots. Já se usa o conceito da "inteligência artificial empática" com o consumidor para apoio na tomada de decisões.

Então, como oferecer aquilo que o público quer, no local certo, no momento certo, na hora certa, pelo preço certo? Não ignorar o grande volume de dados armazenados nos bancos de dados, tratá-los da melhor forma possível com vista aos bons resultados e tê-los como referência para os novos projetos é um dos caminhos em que se tira proveito da ciência de dados e da inteligência artificial. Entramos na era do "varejo científico".