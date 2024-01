Mercado de capitais aposta em 2024 comoo ano da virada

Após gratas surpresas em 2023, agora o mercado de capitais se prepara para um ano ainda mais promissor , com aumento nos investimentos e a bolsa finalmente retornando aos níveis pré-pandêmicos. Pela primeira vez desde 2020, o início de um novo ano marca também a renovação de um sentimento de otimismo e confiança no mercado, ancorado no panorama de recuperação econômica, redução da inflação e das taxas de juros, além da perspectiva de reformas e um cenário de estabilidade que devolve ao Brasil o protagonismo entre os países emergentes.

Recuperação da bolsa em 2023 aponta para um ano mais positivo

Empresas & Negócios - especial bolsa de valores, ações freepik/divulgação/jc

O mercado financeiro começa o ano de 2024 otimista e entusiasmado com o cenário de retomada do crescimento, queda da inflação e dos juros e de reformas. O ano de 2023 foi positivo, com a bolsa retomando finalmente ao patamar pré-pandemia e crescimento no volume aportado por investidores - brasileiros e estrangeiros.

Com bons desempenhos das ações, o Ibovespa subiu 22,28% no acumulado dos 12 meses e alcançou o patamar recorde de 134 mil pontos. O índice referência do mercado acionário brasileiro obteve a maior alta anual desde 2019 - alcançando também o melhor desempenho mensal em três anos no mês de novembro, com ganho de 12,5%.

Em dezembro, o índice somou alta de mais de 5%, no oitavo mês de subida em 2023. Somente em fevereiro (-7,5%), março (-3%), agosto (-5,%) e outubro (-3%), o Ibovespa acumulou queda.

Os brasileiros aplicaram mais em 2023. Segundo os dados mais recentes da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), os investimentos feitos por pessoas físicas no País somaram R$ 5,5 trilhões no acumulado do ano de 2023 até setembro.

O valor representa um aumento de 9,7% em comparação com o fechamento do mesmo período ano anterior e engloba os segmentos varejo tradicional, varejo alta renda e private. Mais da metade dos investimentos dos brasileiros estava em títulos e valores mobiliários, que somaram R$ 2,8 trilhões. Impulsionado pelo varejo, tanto alta renda quanto tradicional, o instrumento avançou 18,2% nos nove primeiros meses do ano.

Os CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) registraram alta de 15,1% em 2023, ante o fechamento do ano anterior, somando R$ 819,8 bilhões. O volume aplicado em produtos isentos de Imposto de Renda cresceu R$ 228 bilhões (28%), com destaque para as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), que tiveram aumento de 37,6%, totalizando R$ 297,5 bilhões.

A região com maior alta no volume de investimentos foi a Centro-Oeste, com crescimento de 12,4%. De acordo com a Anbima, o agronegócio foi o grande responsável pelo resultado, que acumulou R$ 289,5 bilhões. Já o Sul registrou o avanço mais tímido de 8,3%, somando R$ 930,6 bilhões. O Nordeste avançou 10,2%, totalizando R$ 476,3 bilhões, e o Sudeste, onde está a maior parte dos investidores brasileiros, somou R$ 3,7 trilhões em volume investido, alta de 9,7% em setembro na comparação com o fechamento de 2022.

O ano passado foi especialmente positivo para a renda fixa, diante dos juros ainda em patamares elevados, mas também representou a retomada dos investimentos em renda variável com a melhora generalizada das expectativas para o Brasil. A inflação em queda, os níveis recordes do superávit comercial e o PIB em expansão trazem de volta o otimismo ao mercado.

Para Denilson Alencastro, economista-chefe da Geral Asset, o Ibovespa deve continuar com desempenho positivo em 2024 devido à continuidade na redução das taxas de juros e de suas consequências para a atividade econômica no médio e no longo prazo. "No ano passado, tivemos uma grata surpresa com a economia. No início de 2023, esperava-se um governo intervencionista na economia e o mercado não estava satisfeito com essa possibilidade, mas a realidade se mostrou diferente", aponta Alencastro.

"Encerramos o ano com a economia crescendo quase 3%, em grande parte devido ao bom ano para o agronegócio, como era de se esperar, mas também graças ao setor de serviços. O consumo cresceu e o desemprego caiu", salienta Alencastro.

Além da aprovação do arcabouço fiscal, manutenção da meta de inflação em 3% e avanços na tão esperada reforma tributária, outro destaque do ano na análise do economista-chefe do Banco do Brasil, Marcelo Rebelo, foi o crescimento do PIB, que deve fechar o ano com expansão próxima a 3%, impulsionado pelo setor agropecuário.

Gustavo Bertotti, Head de Renda Variável da Messem Investimentos, projeta um ano com a retomada dos IPOs (Ofertas Públicas Iniciais de ações) e também a realização de follow-on (oferta subsequente de ações por empresas já listadas) com foco em investimentos nas empresas e não para o pagamento de dívidas. "Existe uma extensa fila de empresas interessadas em abrir capital, aguardando o momento adequado para o lançamento de suas ações na bolsa. Esperamos que o cenário se mostre propício para que as companhias cresçam de maneira mais sustentável", pontua.