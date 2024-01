Bob's amplia rede com loja que abrirá no Salgado Filho e em mais duas cidades

A hamburgueria brasileira famosa pelo milk shake vai aumentar a presença no mercado gaúcho. A Bob's se prepara para "pousar" na área do embarque doméstico do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo registrou que o espaço já está demarcado por um tapume com um "vem aí um novo Bob's". A abertura é prevista para março, diz a rede de franquias. A loja será a 15ª no Rio Grande do Sul. A unidade, a primeira no aeroporto da Capital, terá 54 metros quadrados e envolve aporte de R$ 1 milhão, feito pelo franqueado. Cerca de 20 pessoas devem trabalhar no fast-food.

Fabiano Lima, diretor de Expansão do Bob's, informa, por nota, que a meta da marca "é manter o ritmo de inaugurações na Capital e no interior, como exemplo, Santa Maria, e na Serra Gaúcha". Já estão confirmadas novas lojas a serem abertas em Pelotas e Guaíba nos próximos meses, adianta o diretor. "O nosso diferencial está em modelos de negócio adaptáveis, além das lojas de rua, shoppings e drive-thru, a meta também é investir em pontos com alto fluxo de pessoas como aeroportos, grandes avenidas, postos de combustíveis, supermercados/atacadões e rodovias", lista o executivo.

Além disso, o Bob's também está trilhando caminho que outros nomes da alimentação, muitos estrangeiros, estão fazendo de desembarcar em localidades médias, não só com grande população. "A estratégia é de abrir restaurantes em cidades com pelo menos 80 mil habitantes", mapeia o diretor. A unidade da área do embarque terá layout do modelo Bob's Conecta, "baseado nas tendências globais e urbanas desenvolvido para oferecer ao consumidor uma experiência diferenciada, com estratégia omnichannel". O Bob's terá, no embarque, concorrentes, mas não no mesmo tipo de lanches. A Pizza Hut e o Doog têm pontos próximos. Outras marcas como McDonald's, Subway e Johnny Rockets, os três de origem norte-americana.

A franquia soma mais de mil pontos pelo Brasil. Nos últimos cinco anos, ganhou mais de 120 novos franqueados, informa Lima. Há unidades em mais 12 aeroportos pelo País: Santos Dumont e Galeão (RJ), Guarulhos e Congonhas (SP), Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), Porto Velho (RO), Teresina (PI), Belém (PA), Macapá (AP), Zumbi dos Palmares em Maceió (AL), Recife/Guararapes (PE) e São José dos Pinhais (PR).