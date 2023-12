Portugaia: sombrinhas coloridas a delícias além-mar

"Cansei de comer pastel de Belém (pastel de nata) que não era como o de Portugal. Resolvi aprender a fazer para montar um negócio". Assim nasceu a Portugaia, conta a ex-comissária Tatiane Gazen, que trouxe a Porto Alegre o quitute e ainda as sombrinhas coloridas do além mar. Não tem quem não passe em frente ao número 506 da rua São Luís no bairro Santana, e não queira entrar. Mesmo que seja apenas para perguntar: "O que vocês fazem aqui?". Antes da resposta, o comentário também é obrigatório: "Estas sombrinhas coloridas são lindas!" A ex-comissária que largou os voos internacionais para viajar na produção de pastéis e ainda em outro quitute da casa, as Pavlovas, também trouxe de Portugal a inspiração da fachada marcante. As sombrinhas surgiram em Águeda, cobrindo um quarteirão. "Depois, obviamente por se tratar de uma bela decoração e diferente, pegou no mundo inteiro", conta ela, que foi uma das fisgadas. Mas falando dos pastéis de nata ... "São maravilhosos!", exclama uma cliente que mora no bairro e não deixa de dar uma passada para comprar um quitute quando a fornada está saindo para venda. Na pequena casa, Katiani montou o que ela conhecia das viagens.

"A Portugaia começou de uma ideia inspirada nas produções de pastéis de nata que tem em Portugal. Viajei muito a Portugal quando era comissária de bordo, sempre frequentava as lojas que vendem e ficava maravilhada com o doce, mas sempre que comia no Brasil eu ficava decepcionada porque os que tive acesso, não são bons", recorda ela. Mãos aos doces, Katiani montou o que imaginou: "Nossa principal característica é assar o doce e logo servir, sempre fresco para manter as características, tal qual fazem as melhores fábricas em Portugal". A produção da massa tem dia da semana e depois é colocar no forno com temperatura acima de 600 graus e esperar. "O cliente pode chegar e pedir uma fornada, aguardar de 15 a 20 minutos e sair da loja com os doces recém assados", avisa a proprietária. Antes do ponto de rua, Katiani começou com a operação em uma cozinha industrial, com venda por delivery, em 2021. No cardápío, além dos pasteis, tem as Divine Pavlovas, de origem russa, feita de merengue, outra tentação. A ex-comissária diz que concebeu e montou a loja, com a decoração, entre mesinhas mais clássicas e cores. Uma amiga entrou com ela na sociedade.