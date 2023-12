Quatro marcas dob comando feminino

Novas operações físicas de varejo surgiram em 2023. E com uma característica: comandadas por mulheres do Rio Grande do Sul. São quatro negócios em segmentos bem distintos: moda, cosmético sustentável, confeitaria e tecnologia em peças para uso na menstruação. São quatro negócios que a coluna Minuto Varejo mapeou e que mostram a aposta em criar mais experiência, produtos diferenciados e aproximar consumidor e suas demandas de propósitos. Confira a seguir a Quincy Store, Ziel, Portugaia e Herself.

Quincy Store e a opção pela rua

"Acreditamos na operação de rua. Nossas clientes gostam da proximidade, de chegar sem pressa", resumem as irmãs e sócias Carol e Ana Paula Azevedo, há 25 anos no comando da Quincy Store, em Porto Alegre. Os dois motivos servem para justificar uma opção. Mesmo com convites de shopping centers para instalar unidades, a dupla seguiu fiel à rua. Mas com outro tamanho e ponto, além de nova pegada. Em outubro, a loja passou da rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, para local perto, mas bem maior. A marca está agora na rua Quintino Bocaiúva, 967. De 100 metros quadrados, a Quincy passou a 400. Com mais espaço, os planos das lojistas ganharam sinal verde. “Queríamos expandir o mix de produtos e proporcionar uma experiência ainda mais diferenciada”, diz Carol.

Sobre futuro e até shopping, Ana Paula avisa que o foco é total na consolidação do novo endereço, além de ampliar portfólio de marcas. Novidade com a mudança é Maria Filó, reforçando o mix que tem Linda de Morrer, Sacada, Animale Jeans, Shoulder, Salinas e Dress To. Na Quintino, mais facilidades foram resolvidas, como estacionamento em frente à loja. "Era um problema de muito tempo e um dos grandes da troca. A Quintino também tem um fluxo diferente e muito mais qualificado", assinala Carol. A 24 também mudou, diz a dupla. "Saíram restaurantes e bares, vieram mercado de bairro e mais serviços. Ficamos sem referência", explicam as irmãs.

Para o futuro do negócio, de mais oferta de itens e, claro, de rentabilidade, ter mais área era decisivo, contam elas. "Não podíamos ter mais equipe e nem volume porque o espaço físico não acompanhava", lista Ana Paula. Na busca de opções de onde se localizar, as lojistas da Quincy acionaram um recursos que há muito tempo é parte do DNA da marca: a relação com as clientes. "Estávamos pensando a mudança há mais de dois anos e não foi só da nossa cabeça. Ouvimos as nossas consumidoras, que indicaram: ter estacionamento e se manter no Moinhos. Foram quase 300 opiniões de clientes", descrevem.

A Quincy tem uma natureza que mescla venda digital e física muito antes da crise sanitária. Esta condição ajudou muito na hora de fazer a migração física. "Hoje 80% da receita vêm da clientes que só compram pelo digital ou começa no digital (que é nossa vitrine)", descreve Ana Paula. As irmãs contam que antes da pandemia já estavam habituadas ao uso do Instagram na relação co as clientes, além de ter processos prontos. Depois, com a restrição e intensificação do digital, reforços vieram com nova plataforma, mais opções de frete e pagamento. "Tudo para melhor atender a jornada do cliente", relaciona a dupla. Com a "nova" loja (ou três em um só endereço), as sócias também esperam elevar a receita em 40%.