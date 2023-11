ABS-RS promove leilão beneficente

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promoverá na próxima quinta-feira leilão beneficente com a oferta de 401 garrafas de vinho, separadas em 14 lotes. Os vinhos são blends realizados a partir da doação da safra de vinícolas da Serra Gaúcha. Os produtos foram curados pela associação, que considerou a qualidade ao apresentá-los aos possíveis compradores. O preço por unidade é de aproximadamente R$ 200,00 por garrafa.

Será a segunda edição do projeto e, assim como a primeira, realizada em 2022, será promovida através de doações inteiramente voluntárias pelas vinícolas parceiras, de maneira que os lucros serão direcionados ao projeto Mão Amiga, iniciativa que engloba uma séria de atividades assistenciais e auxiliam famílias carentes que não conseguem vagas em creches públicas. O projeto banca metade da mensalidade em creches particulares, que, como contrapartida, dão um bom desconto às famílias. Na primeira edição do leilão, os recursos arrecadados foram disponibilizados ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama).

O presidente da ABS-RS, Júlio César Kunz, comenta os ganhos alcançados com a ação. "No ano passado arrecadamos R$ 37.500,00 com o leilão. É apenas a nossa segunda edição, então, não estabelecemos uma meta. No entanto, gostaríamos muito de superar essa arrecadação, já que o valor será depositado diretamente na conta do projeto Mão Amiga, sem qualquer intermediário ou desconto. É uma causa extremamente nobre. Além disso, quem conseguir arrematar os lotes, terá acesso a um vinho de alta qualidade, composto pelos melhores rótulos de 10 diferentes vinícolas." A ideia para o projeto veio de longe, do Velho Mundo, na França, com os Hospices de Beaune, que possuem vinhedos e realizam o maior leilão beneficente de vinhos do mundo há mais de 150 anos.

"Como não possuímos vinhedos, a nossa ideia foi unir vinícolas e fornecedores de insumos para elaborar um vinho exclusivo. Assim, cada vinícola participante doa alguns litros de seu melhor vinho e, principalmente, a dedicação de seu enólogo que, em conjunto com os enólogos das demais vinícolas, decidem o percentual dos vinhos que comporão o corte final. Como resultado, temos um vinho super exclusivo, que nunca poderá ser repetido. Dessa união inédita, surge o Chimas Corte Singular."

A criação dos enólogos ainda valeu-se de uma homenagem para o povo do lado de cá, no Rio Grande do Sul: "Chimas, por lembrar da união que nós gaúchos temos em uma roda de chimarrão. A mesma união entre enólogos e sommeliers, por um causa maior."

Entidades monásticas da Igreja Católica e vinhos são antigos parceiros. No caso, a ação junto ao projeto Mão Amiga deu-se pelo reconhecimento que os trabalhos beneficentes do frei Jaime Bettega tem na sociedade. "A ideia é que a cada ano possamos contribuir com uma instituição beneficente séria, que faça diferença na sociedade. Neste ano, optamos por apoiar o projeto Mão Amiga, que tem um impacto importante em diferentes cidades da Serra Gaúcha.", destaca Kunz.

Lances para o pré-leilão já podem ser dados pela internet e presencialmente. Três lotes serão apresentados apenas no dia do leilão, e os lances para esses mesmos lotes valerão apenas via online. Serão contabilizados os lances feitos antes e durante o dia do evento.