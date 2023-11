Setor automotivo do RS busca melhorar vendas e resolver gargalos logísticos

De olho em alternativas para reverter a gradual perda de competitividade do setor automotivo do Estado, o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) lançou dois projetos que prometem incrementar a comercialização de veículos e resolver o problema logístico que dificulta o transporte para o restante do País: o Hub Grande do Sul, que propõe o transporte marítimo de carros, e o estímulo ao uso de um percentual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de veículos.

A primeira ideia permite a realização do transporte de veículos partindo do Porto de Rio Grande, passando pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo, até o porto de Suape, em Pernambuco. A intenção é formar uma parceria entre montadoras como Fiat, Jeep, General Motors e Hyundai com a empresa de logística Glovis Hyundai, que realiza esse tipo de transporte marítimo de veículos em diversos países.

O gestor de Projetos Especiais do Sincodiv/RS, Nísio Martins, diz que o problema é que as operações da GM no Rio Grande do Sul, uma das maiores montadoras do mundo, e da Fiat/Jeep, em Pernambuco, demandam manobras logísticas enormes pela distância dos grandes centros de mercado, como as regiões Centro-Oeste e Sudeste. "O objetivo do Hub é integrar gaúchos e pernambucanos através do transporte marítimo feito pela Glovis, aproveitando a demanda garantida pelo fluxo de produção dos veículos dessas duas montadoras, que nos permite criar uma frequência logística", explica.

Como os custos de frete via navio são elevados, a ideia é possibilitar que outros produtos peguem carona no projeto. "Podemos não só agregar o fluxo garantido da fábrica de Pernambuco e da fábrica de Gravataí, como podemos entregar todos os fluxos de importação e exportação para Argentina", acrescenta Martins.

O gerente de logística da Glovis Hyundai, Rogério Suzart, conta que a operação da empresa no Brasil consiste em distribuir veículos da Hyundai, mas a ideia é ampliar e contribuir para o crescimento e uma maior eficiência do setor automotivo do Rio grande do Sul e do Brasil. A empresa surgiu com o objetivo de distribuir veículos na Coreia do Sul, país sede da Hyundai e acabou expandindo sua operação para o mundo inteiro, atuando desde 2011 no Brasil, com sede em Piracicaba, São Paulo.

"Estamos expandindo as nossas operações em diversas frentes, não somente no setor automotivo. Internacionalmente falando, a Glovis integra as 10 maiores empresas de distribuição de veículos, com uma frota de 50 navios roll on e roll off, ou seja, que carregam cargas rolantes e que têm grande capacidade de transporte de veículos, chegando a 5 mil unidades por navio. Hoje, o processo logístico fica concentrado no estado do Espírito Santo, no porto de Vitória.

"Sabemos que, no Brasil, temos uma distribuição e uma infraestrutura logística bem complicadas. Temos que aproveitar de alguma forma os recursos naturais para tentar ser um pouco mais eficientes, seja no modal aquaviário marítimo ou ferroviário", acrescenta Suzart.

Para o especialista, essa concentração do transporte de cargas no modal rodoviário ocorre pelo fato de que o brasileiro aprendeu e se acostumou a fazer só esse tipo de transporte, por ter apenas esse modal de forma estruturada. "Temos recursos para ampliar mais de 10 mil quilômetros de rios com possibilidade de exploração." Martins acrescenta que o sindicato formulou a ideia e entregou o projeto, que agora depende do Estado para ser colocado em prática.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, disse que será avaliada a possibilidade de a operação logística de veículos via marítima ser realizada, inclusive com a utilização do porto de Arroio do Sal. "Temos todas as condições, inclusive manifestada pelo pessoal do Portos RS, para que a proposta avance. Por parte do Estado, faremos todo o possível e daremos todas as condições para que o projeto possa se concretizar", afirmou Polo.