Iniciativas semeiam expansão do setor de floricultura

As pessoas (re)descobriram as flores e plantas ornamentais durante a Covid-19, elevando a demanda por esses itens e as vendas do segmento. No País, a área obteve um crescimento de 45% entre 2017 e 2022, conforme dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) divulgados no seminário Tendências de Consumo, ocorrido no final de agosto. O Rio Grande do Sul acompanhou essa movimentação e agora, no pós-pandemia, vive um momento de ampliação do setor da floricultura, com distintas ações em andamento para incentivar a produção em mais regiões e o incremento dos negócios. Para este ano, a expectativa é de um crescimento na comercialização nacional de 8% a 10%, projeta o Ibraflor.