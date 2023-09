Transformação garante sucesso da A Educação em 50 anos

A A Educação, que teve seu início nos anos 1970, como uma livraria e editora de livros na área de saúde, evoluiu ao longo dos anos para se tornar o maior ecossistema white label - plataforma de ensino digital no Brasil.

A empresa engloba conteúdo, tecnologia e serviços, trabalhando de forma integrada para fornecer soluções abrangentes para seus parceiros, incluindo instituições de ensino, grandes hospitais e sociedades científicas. Celso Kiperman, que iniciou sua carreira na Artmed Editora em 1984, desempenhou diversos papéis dentro da empresa e foi responsável pelo lançamento do selo Bookman, focado nas áreas de ciências exatas, sociais e aplicadas.

Além disso, fundou o Sistema de Educação Continuada a Distância, uma iniciativa que certificou aproximadamente 650 mil profissionais de saúde. Kiperman também liderou a transformação digital que tornou a A Educação uma das principais edtechs do mercado brasileiro, e consolidando-a como o maior ecossistema white label de ensino digital no Brasil.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kiperman obteve também a certificação OPM 49 pela Harvard Business School.

Como parte importante da governança da organização, em março de 2023 assumiu a posição de presidente do Conselho, em uma decisão estratégica para o futuro da empresa.

Empresas & Negócios - Quais são os principais marcos nesses 50 anos da A Educação?

Celso Kiperman - Podemos elencar alguns marcos de nossa trajetória, que começou em 1973 com a abertura da nossa livraria. Na mesma década, no ano de 1979, publicamos nosso primeiro livro, chamado Perspectivas da Relação Médico Paciente, com a coordenação de Cyro Martins. Em 1987, outro lançamento teve destaque, que foi o Bookman, selo editorial voltado a publicação de Ciências Exatas, Sociais e Aplicadas. O Secad - Sistema de Educação Médica Continuada -, por sua vez, surgiu em 2003 e foi nossa primeira iniciativa em educação a distância, permitindo a combinação entre conteúdo, tecnologia e serviços. No ano de 2009, ocorreu a aquisição da operação local da McGraw-Hill, um dos maiores grupos editoriais do mundo e, no ano seguinte, teve início a distribuição da Blackboard, na ocasião maior edtech do mundo, com exclusividade para o Brasil. Em 2015 levamos ao mercado a Sagah, plataforma de conteúdos baseada nas mais modernas metodologias de aprendizagem e, três anos mais tarde, em 2018, houve o lançamento da Campus, operação em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), tradicionais em educação presencial com o objetivo de acelerar a transformação digital das instituições. A partir daí tivemos uma sequência importante de lançamentos: em 2021, o Pós-graduação Premium, incluindo renomados professores internacionais; em 2022, parcerias estratégicas com hospitais a fim de implementarmos seus programas de educação; e, em 2023, nossa internacionalização.

E&N - De que forma a pandemia interferiu na forma de atuação da empresa e quais ensinamentos ficaram?

Kiperman - Antes da pandemia, havia algum preconceito em relação à educação a distância, e isso mudou radicalmente com a utilização maciça de tecnologia. Durante a fase mais aguda da Covid-19, liberamos a utilização de nossas ferramentas digitais sem custo. Saímos da pandemia muito mais relevantes.

E&N - A empresa nasceu nos anos 1970 como livraria e editora de livros de saúde. Como foi o processo para se transformar no maior ecossistema white label?

Kiperman - Atualmente, somos o mais completo ecossistema de educação white label do Brasil. Por meio do nosso conteúdo, tecnologia e serviços viabilizamos para universidades, hospitais de alta complexidade e sociedades científicas, programas de educação digital com a utilização de suas marcas.

E&N - Qual a importância do mercado gaúcho?

Kiperman - O mercado gaúcho é responsável por cerca de 8% de nossa receita. Trata-se de um Estado muito importante. Como somos uma empresa de conteúdo e educação, o Rio Grande do Sul tem um tecido acadêmico e social muito diferente. Então, para nós, é muito importante estarmos inseridos no mercado gaúcho.

E&N - Qual o perfil da empresa, seu faturamento e sua estrutura no Brasil?

Kiperman - Temos, hoje, cerca de 900 colaboradores, sendo que 150 pessoas na área de tecnologia. A receita estimada para este ano é de R$ 320 milhões. A nossa matriz está localizada em Porto Alegre, mas possuímos também operações em São Paulo (Educa Insights e consultoria em educação) e Salvador, onde está localizada a Algetec, empresa do grupo orientada para a produção de laboratórios virtuais

E&N -A A Educação informa impactar 30% dos alunos de Ensino Superior no País. De que forma isso ocorre?

Kiperman - A distribuição da Blackboard foi emblemática para a nossa empresa. Através da Bb, que era a maior Edtech do mundo em 2011, fomos introduzidos no universo da tecnologia em todas as suas dimensões. Além disso, passamos a nos relacionar com os decisores das IES, pois, na condição de editores, nos relacionávamos apenas com os corpos docentes das instituições.

E&N - Como a empresa busca ampliar ainda mais sua atuação e seu sonho de expandir os horizontes do conhecimento?

Kiperman - De acordo com a empresa, por meio da união de expertises, viabiliza a transformação digital e permite novos e melhores serviços em educação superior e oportunidades de life long learning (termo inglês que significa algo como 'aprendizado ao longo da vida') para profissionais em toda a América Latina.

E&N - Em 2011, a empresa passou a ser a distribuidora brasileira da Blackboard. O que isso significa?

Kiperman - LXP significa Learning Experience Platform e é uma evolução do LMS - Learning Management System (Ava - Ambiente Virtual de Aprendizagem). Além de permitir a conexão entre professores e alunos e ser um repositório de conteúdos como os Ava, a LXP permite aos professores construírem as suas aulas utilizando conteúdo autoral, conteúdos da plataforma e fontes externas como, por exemplo, o YouTube. Além disso, a LXP e Cloud native, tem muitas possibilidades de leiautes e tem acessibilidade para alunos com necessidades especiais.

E&N - A A Educação inovou também na oferta da LXP brasileira (Learning Experience Platform). Que solução é esta?

Kiperman - O life long Learning é oferecido pela nossa empresa em duas dimensões: conteúdo e tecnologia. No nosso portfólio de conteúdo temos livros que são utilizados por universitários e profissionais, os programas de educação médica continuada, que são utilizados por profissionais experientes, os pós-graduações orientados a quem já finalizou a graduação, e cursos de aprimoramento médico que profissionais podem utilizar em qualquer momento de sua trajetória. Portanto, temos solução de conteúdos para as diversas etapas do ciclo de formação e profissional de nossos clientes. Além disso, utilizando as nossas tecnologias e conteúdos as IES podem lançar cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres. Impactamos cerca de 3 milhões de alunos no Brasil por meio de pelo menos uma de nossas soluções. A ferramenta que mais impacto causa é a de biblioteca digital que, atualmente, é utilizada por 75% das IES brasileiras. A Sagah, nossa plataforma de conteúdos, impacta cerca de 1,8 milhão de alunos, especialmente alunos de EAD (Educação a Distância).