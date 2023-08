Grupo MDR busca nova unidade em Porto Alegre

Do churrasco às culinárias italiana e francesa, o grupo MDR vem conquistando cada vez mais os paladares. A rede engloba a churrascaria NB Steak, antiga Na Brasa, a trattoria Maremonti e o mais recente Avec, com um toque de gastronomia francesa. O nome à frente de todos os negócios é Arri Coser, CEO e empresário que disseminou o churrasco gaúcho para o mundo com a Fogo de Chão.

Empresas & Negócios - Como foi mudar da Fogo de Chão, da qual você se desligou em 2011, até chegar ao modelo da NB Steak?

Arri Coser - Foram 30 anos com a Fogo de Chão, entre 1981 e 2011. Nesse período, o espeto corrido saiu da beira da estrada e foi para os grandes centros, fomos dando uma polida nele e, depois, internacionalizamos. Em 2012, entrei na sociedade da churrascaria Na Brasa, fundada em 1990, e fizemos um upgrade do conceito. Além de fazer as lojas com padrão diferenciado, também mudamos a forma de servir. Todos os excessos foram retirados. No lugar do buffet de saladas, elas vêm prontas até a mesa do cliente. Isso tirou a circulação de muita gente no salão e deu uma "aquietada".

E&N - Teve mudança no perfil dos clientes com a nova proposta?

Coser - As mudanças levaram a atender mais famílias, mais mulheres e mais business, muito mais negócios, porque ficou mais claro e mais tranquilo. Você consegue conversar, o ambiente é bom, não é barulhento. Conseguimos fazer um meio termo entre o que é o à la carte e o steak house. Passamos a chamar de menu degustação. As carnes são como no sistema de espeto corrido, mas em pedaços pequenos, para não esfriar no prato do cliente. Isso tem dado um bom resultado e, daí, passamos ao reposicionamento da marca. O Na Brasa virou NB Steak porque é mais fácil a maneira de falar. Se um dia internacionalizarmos, é muito mais fácil para pronunciar, em qualquer idioma se fala NB.

E&N - Há planos de internacionalização?

Coser - Ainda não. Enquanto tiver espaço para crescer no Brasil, a gente quer crescer aqui. Quando não tiver espaço, vamos "andar".

E&N - Qual o tamanho do grupo MDR e quais suas marcas?

Coser - Hoje o grupo MDR opera nove lojas NB. Temos a trattoria Maremonti, com 12 lojas em São Paulo. O NB é brasileiro com carne 100% brasileira. O único produto importado é o cordeiro. A ideia é essa, ser 100% brasileiro. O Maremonti é um conceito italiano com produtos italianos. É o oposto, a gente traz o tomate da Itália, farinha e azeite de lá, quase todos os produtos. E no primeiro semestre inauguramos o Avec, de comidas do mundo com um toque francês.

E & N - “Cansou” do churrasco?

Coser - A comida italiana foi uma coincidência. Tinha um amigo dono dessa rede de restaurantes e ele estava com problema de gestão e me procurou. Sempre gostei muito de comida italiana, meus bisavós são austríacos e italianos. Basicamente a comida na minha casa sempre foi italiana, da polenta a todas as massas, tudo feito em casa. E passei uma temporada grande na Itália em 1988 e 1990 e aprendi muita coisa lá, então não foi muito difícil. O Avec é um “bistrôzinho” francês que remete a pratos de outros países. Você pode comer de um hambúrguer até um filé com fritas e molho bernaise.

E&N - Como surgiu a ideia do empório junto ao restaurante?

Coser - Quando redesenhamos a marca do Na Brasa para o NB, a agência que contratamos perguntou se teríamos outros produtos. Fizemos um apanhado de quais os produtos poderiam ter marca própria e listamos vinho, cachaça, cerveja, carnes e começamos a fazer com parceiros. Temos três vinhos, um da Serra gaúcha, em parceria com a Salton, um da Argentina, que é um Malbec, e um Cabernet do Chile. Fazemos uma cachaça em Minas Gerais, na Serra da Boa Esperança, uma região muito famosa. E as carnes temos parcerias com os frigoríficos e criamos as geladeiras em que o cliente passa no restaurante a caminho da praia e já leva para fazer em casa. Tem muita gente de outros estados que vem para Porto Alegre a trabalho ou turismo e já leva para lá. O restaurante italiano tem delivery em São Paulo e vendemos as massas congeladas que o cliente pode levar para casa.

E&N - Como tem sido o movimento no pós-pandemia?

Coser - Com o pós-pandemia voltou bastante o atendimento de eventos, confraternizações de famílias, aniversários e reuniões empresariais. Em São Paulo já tínhamos os salões reservados e criamos também em Porto Alegre. Aqui são quatro salões reservados - menores, médios e grandes para que as pessoas possam fazer os seus eventos.

E&N - Quais os planos de expansão do grupo?

Coser - Inauguramos no primeiro semestre um Maremonti em Campinas. Em setembro abrirá um NB Steak na Alameda Santos, em São Paulo, em um lugar muito bom, no coração da cidade. É uma loja grande, bem bacana, com mil metros de loja e mais mil de estacionamento com capacidade para 250 lugares. O Maremonti é uma das bandeiras que queremos trazer para Porto Alegre ainda no segundo semestre ou no ano que vem. Já estamos de olho nos pontos onde colocar, acho que vai agradar muito o público de Porto Alegre, até porque ganhamos como a melhor pizza de São Paulo em 2012 e, de lá pra cá, só melhorou. O serviço é à la carte, de dia opera mais no tipo trattoria, com pratos italianos, e, à noite, pizza.

E&N - Com as inaugurações, qual a projeção para número de funcionários e de faturamento do grupo?

Coser - Começamos em 2013 com duas lojas e 50 pessoas trabalhando. Com as novas lojas passaremos de 730 para 800 funcionários e 23 restaurantes no total. A estimativa é fechar o ano de 2023 com R$ 200 milhões de faturamento no grupo todo.