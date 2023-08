Profissionais têm de se manter relevantes para evitar ameaça da IA

Além da parte técnica, a profissional reforça o desenvolvimento de inteligência emocional para que seja possível lidar melhor com as emoções.

O pensamento estratégico está alinhado a uma tomada de decisão adequada para alcançar as metas. "Com a automação substituindo tarefas administrativas, o domínio das habilidades de poder torna os profissionais de projetos mais valiosos", afirma Triana. "Felizmente, a IA não pode substituir facilmente essas habilidades."

Uma liderança colaborativa orienta e apoia a equipe tanto no crescimento profissional quanto no direcionamento para atingir um objetivo.

Essas habilidades fazem parte das chamadas power skills, ou habilidades de poder. São comportamentos e formas de lidar com as diversas situações que aparecem no dia a dia e vão além do conhecimento teórico e técnico aprendido em escolas e universidades.

O relatório Pulse of the Profession 2023, do PMI, aponta as habilidades que empresas da América Latina acham mais importantes em um profissional. São elas comunicação, resolução de problemas, liderança colaborativa e pensamento estratégico.

Ricardo Triana, diretor-geral do Project Management Institute (PMI) América Latina diz que, para se manterem competitivas, as empresas "precisarão contratar solucionadores de problemas e construtores de relacionamentos que possam ajudar a promover mudanças e fornecer valor estratégico".

André Goulart, engenheiro especialista em IA, diz que esses sistemas resolvem vários tipos de problema com muita eficiência. "Quando você compara qualquer trabalho que um ser humano tem de fazer, isso é caro, tem um limite de escala e leva tempo. Com inteligência artificial, você permite que tudo seja feito com mais velocidade, com escala praticamente infinita e a baixo custo", afirma.

Estudo mostra que funcionários que usam Inteligência Artificial poupam tempo

A Inteligência Artificial (IA) continua demonstrando seu potencial revolucionário no mercado de trabalho. Um estudo realizado em maio de 2023 pela Censuswide para a Visier, plataforma de análise baseada em nuvem, divulgado em julho, indica que a adoção da tecnologia pode levar a uma economia de tempo significativa. Os resultados revelam que funcionários que utilizam IA podem economizar, em média, 390 horas de trabalho por ano, ou seja, cerca de 16 jornadas a menos.

O estudo, realizado no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, ouviu 3.030 pessoas que trabalham em empresas com mais de 250 funcionários e descobriu que aqueles que já estão adotando a IA no local de trabalho economizam 1,55 horas por dia.

Arnobio Morelix, CEO da Faculdade Sirius, instituição de ensino focada em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, enfatizou a relevância desses resultados para o futuro do mercado de trabalho. "A IA tem o potencial de revolucionar a forma como trabalhamos, aumentando significativamente nossa produtividade e liberando tempo para tarefas mais estratégicas e criativas. Essa tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode melhorar as habilidades e impulsionar as carreiras dos profissionais".

A pesquisa revelou que, apesar dos benefícios, muitos funcionários têm receios em relação à competição com a Inteligência Artificial. Cerca de 53% dos entrevistados expressaram preocupação com a possibilidade de a tecnologia substituir suas habilidades e resultar em perda de emprego. No entanto, 67% reconheceram a importância do desenvolvimento de habilidades em IA para o crescimento futuro de suas carreiras.

Morelix esclarece que, no futuro, todo profissional de alto desempenho trabalhará diariamente em parceria com robôs "co-workers" e precisará ter conhecimento em ciência de dados.

"A inteligência artificial é mais uma ferramenta que potencializa as habilidades humanas do que uma substituta direta. Os profissionais do futuro serão aqueles capazes de trabalhar em harmonia com robôs e utilizá-los para se destacar como profissional", pontua.