O papel do supervisor de estágio

Nos passos iniciais da vida profissional, os estagiários precisam de orientação permanente, e essa importante função deve ser preenchida nas empresas por alguém capaz de guiá-los durante a jornada. Cabe ao supervisor de estágio realizar essa atividade, que, ao seguir algumas regras fundamentais, permitirá a entrada dos jovens no mundo do trabalho com bom aproveitamento por eles e pelas companhias.

Entre os atributos necessários para ser supervisor estão fazer parte do quadro interno de funcionários da organização e ter conhecimento técnico consolidado na área profissional do estagiário. “O supervisor é a pessoa responsável por relacionar os conteúdos que o estagiário está vendo na teoria do seu curso com o que ele faz na prática, no dia a dia de trabalho. Além de introduzir o estagiário no mundo corporativo, apresentando-lhe todos os caminhos e guiando a sua trajetória pela empresa”, explica a analista de

Desenvolvimento de Pessoas do CIEE-RS, Ianca Ferreira Feijó Bueno. Pela Lei do Estágio, o supervisor não pode ter mais de 10 estudantes sob seus cuidados.

Ianca destaca a importância dos feedbacks para o desenvolvimento do estagiário. Segundo ela, a frequência de feedbacks deve ser adaptada às rotinas das equipes. “Se o time já trabalha com uma frequência quinzenal, semanal, seria interessante inserir o estagiário nesse mesmo fluxo. Entendemos também que é essencial haver uma conversa semanal para que se apontem as entregas que o estagiário precisa fazer nesse período”, detalha a analista.

O supervisor de estágio tem grande responsabilidade com a carreira destes jovens porque atua diretamente no desenvolvimento de uma pessoa que está ingressando no mundo do trabalho, e suas orientações são essenciais para o futuro profissional destes indivíduos.

Além do feedback e das conversas de alinhamento periódicas, é preciso manter um acompanhamento próximo do estudante no dia a dia, para conferir se ele precisa de apoio ou orientação e se está conseguindo realizar as atividades solicitadas, que devem ser claras e estar dentro de suas capacidades. Nesses encontros e conversas diárias, o supervisor deve avaliar em quais aspectos o estagiário precisa evoluir, indicando a necessidade de aprofundar algum conhecimento mais técnico ou habilidade comportamental (soft skill), por exemplo.

No CIEE-RS, um objetivo da organização este ano é desenvolver seus colaboradores para trabalharem por meio de uma atuação mais colaborativa, com pensamento crítico e foco em soluções, com criatividade, inovação, coragem e assertividade. Além de tudo isso, é essencial que haja uma escuta ativa e gestão humanizada, e os supervisores de estágio ficam com a missão de apresentar e facilitar este caminho para os estudantes no mercado de trabalho.

O CIEE-RS reforça seu compromisso com a formação dos jovens e convida as empresas a escolherem seus profissionais mais dedicados para acompanhá-los nessa trajetória como supervisores de estágio.

CIEE-RS