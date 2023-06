Mentoria impulsiona aprendizado nas empresas

Uma ferramenta de desenvolvimento de recursos humanos tem se destacado por sua eficiência e seu caráter de “solução caseira”: a mentoria no ambiente de trabalho. Normalmente, na implementação da iniciativa, um colaborador sênior se voluntaria para ser mentor de alguma jovem promessa, à qual ensinará o caminho das pedras na profissão e na empresa.

Por ter se mostrado uma estratégia certeira, a mentoria tem sido implantada em muitas empresas no Brasil. A pesquisa FEEx - FIA Employee Experience, de 2020, revelou que, na lista “100 Lugares Incríveis para Trabalhar”, criada por UOL e Fundação Instituto de Administração (FIA), 55% das empresas ofereciam mentoria.

Os requisitos para ser mentor incluem boa comunicação, liderança e conhecimento. Um bom mentor pode gerar grande benefício ao pupilo, tornando-o mais motivado e comprometido.

Para os estagiários, a presença de um mentor no início da sua trajetória é muito importante para o seu desenvolvimento, principalmente para apoiar na adaptação à cultura da empresa, segundo a Business Partner do CIEE-RS, Alexandra Zanette Spader. “As orientações, repasses de conhecimentos e de experiências já vividas pelo mentor para o estagiário agilizam o processo de aprendizagem e ajudam na performance das entregas e das responsabilidades. O mentor ajuda o estagiário a desenvolver também o autoconhecimento e a ter mais confiança para as tomadas de decisão”, complementa.

O programa de mentoria ajuda na retenção de talentos, no desenvolvimento de profissionais e na criação de laços entre diferentes gerações existentes nas empresas.

Fora do país, estudos mostram a eficiência do programa. A SurveyMonkey apontou em uma pesquisa nos Estados Unidos, de meados de 2019 e com 7.940 trabalhadores, que os mentorados são mais propensos a se considerarem bem pagos (79% contra 69% daqueles sem mentores) e valorizados (89% ante 75%).

Já a Sun Microsystems, empresa americana de tecnologia, que desde a década de 1990 tem um programa de mentoria, relatou que 25% dos colaboradores acompanhados por um mentor tiveram melhorias salariais, contra 5% dos trabalhadores sem mentores. Salários maiores também foram oferecidos a 28% dos mentores, na comparação com os 5% dos que não participaram do programa.

O mentor também se beneficia do processo, conforme Alexandra. “Para o profissional que vive a experiência no papel de mentor, apoiar o estagiário gera um sentimento de satisfação em perceber que fez a diferença e provocou o crescimento e desenvolvimento na vida de outra pessoa”, afirma. Em meio a essas trocas entre gerações, as empresas colhem frutos na produtividade, nos resultados e no bem-estar dos colaboradores.