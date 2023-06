Garupa incentiva mobilidade em pequenas e médias cidades

Trindade - Existe, sim, diferença. A principal delas é a renda. Por exemplo, no Norte e no Nordeste, existem muitas motos, não tem muitos carros. Abrimos o aplicativo agora para motos. Temos que nos adaptar. Motocicleta é mais rápido, mais barato. Tem a diferença também da cultura do local. Trabalhamos em cidades de pequeno e médio porte. Quando chegamos nas cidades, o pai e a mãe já estão acostumados a pegar o carro na hora do almoço, levar o filho pra escola e sair correndo do trabalho para buscar o filho na escola. Isso é uma cultura, um aplicativo não é um aplicativo a gente consegue entregar o filho em casa e sem pai e a mãe sair correndo do trabalho. Então tem essas culturas que a gente também tem que enfrentar que é o ai. Precisamos passar a segurança para as famílias, para os empresários, para as pessoas. É essa segurança de poder confiar nessa empresa para levar minha mãe ao médico, buscar meu filho para mim mesmo da cidade, então toda essa cultura é um pouco.

E&N - Qual foi a região mais desafiadora para implantar o serviço? Trindade - Tivemos dificuldade em instalar o aplicativo em Manaus, no Norte do País. Temos um sócio lá - e Manaus é uma cidade grande. Levamos em conta também o tempo de maturação para se dedicar ao serviço. O maior desafio é o motorista de carro. Eles têm uma dificuldade em aceitar o serviço, em Manaus roda muita moto. E&N - Como são escolhidos os motoristas parceiros? Trindade - O cadastro dos motoristas é online, pelo aplicativo ou pelo site. No entanto, a aprovação é presencial. Assim, ele tem que ir até a sede do sócio para ter o aceite. Ainda, é analisada a documentação e realizada avaliação das condições do veículo. E&N - Pessoalmente, como é vivenciar a transição da Garupa em 6 anos - de empresa local para a atuação em mais de 700 cidades? Trindade - O maior desafio para mim foi me manter constantemente atualizado, a busca pelo conhecimento. Por exemplo, como e quando escalar uma empresa. Comecei a montar várias equipes, times de expansão, de suporte. Começamos a montar várias equipes conforme a empresa exigia. A melhor parte do Garupa é conseguir obter o maior nível de conhecimento. E&N - Um dos propósitos do aplicativo é auxiliar a mobilidade urbana. Como a Garupa faz isso para além do transporte? Trindade - Temos parceria com serviços de negócios locais para os nossos motoristas. Assim, o sócio-gestor faz a intermediação com negócios de assistência, como planos de saúde, para os motoristas.