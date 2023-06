ChatGPT e sua usabilidade para o solo empreendedorismo

Raphael Machioni

Co-fundador e CEO da Assis, assistente virtual para autônomos

Com capacidade de realizar diversas tarefas, o ChatGPT tem caído cada vez mais nas graças do grande público. Mesmo com o lançamento recente, a tecnologia conta com muitos adeptos. Para termos uma ideia, um estudo da Semrush aponta que, globalmente, a OpenAI, empresa responsável pela solução, teve mais de 800 milhões de acessos esse ano, um aumento de cerca de 42.000% em relação a 2022. O mesmo estudo aponta que o perfil dos usuários é de pessoas entre 25 e 34 anos.

É compreensível que essa faixa etária seja a mais engajada no uso do ChatGPT, pois é a geração que cresceu rodeada de tecnologia. Além disso, a proposta é muito interessante, pois hoje já existem newsletters e artigos criados totalmente por Inteligência Artificial, além de que a solução é bastante versátil, podendo fornecer desde resumos detalhados sobre assuntos complexos até traduzir um texto para até 95 idiomas diferentes.

Contudo, uma usabilidade efetiva para a tecnologia tem sido pouco difundida, que é o quanto ela pode ajudar trabalhadores autônomos. Antes de seguirmos o raciocínio, vale darmos um contexto. Segundo um estudo do Sebrae, um empreendedor individual costuma trabalhar em média 9,3 horas por dia, muitas vezes aos finais de semana. Isso representa 56% mais horas semanais do que os funcionários registrados.

Com isso, o ChatGPT pode servir como um assistente virtual do autônomo, atuando praticamente como seu secretário particular, fazendo as tarefas burocráticas como primeiro atendimento ao cliente, envio de orçamentos, lembretes diversos e até mesmo mensagens personalizadas para cada consumidor. Isso permite que o empreendedor foque em sua principal atividade e não tenha os custos de contratação de um funcionário.

Vale ressaltar também outras capacitações da tecnologia, que consegue escrever linhas de programação completas, traçar estratégias de venda, dar dicas e conselhos sobre vários tópicos e até produzir teses acadêmicas detalhadas. Além disso, para quem está em fase escolar já é possível até mesmo estudar por meio do ChatGPT, já que ele consegue desenvolver perguntas e respostas personalizadas sobre qualquer assunto, além de preparar um resumo sobre os assuntos mais abordados nos vestibulares brasileiros.

Dessa maneira, não devemos temer o advento tecnológico, e sim sermos receptivos com a Inteligência Artificial. A tecnologia não vem para substituir o ser humano, mas sim para agregar e ajudá-lo a prosperar cada vez mais em seu trabalho. Essas soluções também criam novos postos e oportunidades no mercado, mudando a sociedade e proporcionando novos horizontes.

Claro que, como toda nova tecnologia no mercado, o ChatGPT ainda está dando os seus primeiros passos e é natural que tenhamos uma certa insegurança quanto à sua funcionalidade. Porém, não há nada a temer, já que existem políticas de uso responsável em relação a ele, que evitam o seu uso em atividades ilegais e enganosas. A OpenAI, que criou o ChatGPT, também trabalha em melhorias contínuas de segurança, refinando seus algoritmos e aprimorando questões referentes à proteção de dados.

Assim, vale a pena darmos uma chance e a utilizarmos a nosso favor. Sabemos que uma nova solução de mercado representa o desconhecido e o diferente, mas cabe a nós também nos informarmos e estarmos dispostos a aprender. Estar atualizado quanto às novidades é primordial para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal, já que a sociedade só chegou ao patamar atual graças a grandes estudos, além de que mudanças são sempre inevitáveis e necessárias, nos tirando da zona de conforto e trazendo um novo olhar para tudo à nossa volta.